Moses Brown despertó con un doble-doble de 21 puntos y 12 rebotes, y los Criollos de Caguas dieron un golpe sobre la mesa al derrotar este jueves, 95-78, a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente para empatar, 2-2, la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Brown fue nombrado Defensa del Año de la temporada 2026, pero había quedado a deber en esta serie contra Santurce al promediar 11 puntos y 8.3 rebotes en los primeros tres juegos. Sin embargo, su trabajo en la pintura esta noche ayudó a Caguas a recuperar la ventaja de cancha local. El quinto partido será el sábado en el Coliseo Roger Mendoza.

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Louis King también firmó un doble-doble de 17 unidades y 10 capturas en la victoria del Valle del Turabo. Travis Trice, Jugadora Más Valioso 2026, no anotó en el primer parcial, pero finalizó con 19 puntos, ocho rebotes y siete asistencias.

Por los Cangrejeros, el mejor fue D.J. Wilson con 16 unidades, 14 de ellas en el tercer periodo, y ocho capturas. Le siguieron Isaiah Piñeiro con 14 tantos y Kenneth Faried con un doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes.

Luego de intercambiar canastos en los primeros cuatro minutos de juego, Santurce se despegó por 17-9 con un avance de 9-0, que finalizó con una bandeja de Ian Clark. La corrida obligó al dirigente de los Criollos, Wilhelmus Caanen, a pedir un tiempo muerto.

Al volver a cancha, los Cangrejeros ampliaron su ventaja a 21-9 con un tiro en suspensión de Isaiah Piñeiro y otra güira de Clark. Esa diferencia de 12 puntos fue la mayor delantera del conjunto local en la primera mitad. Sin embargo, Caguas respondió y disminuyó la brecha a 25-19 con un triple de Christian “Cuco” López en el cierre del primer parcial.

Travis Trice no anotó en el primer periodo, pero consiguió sus primeros puntos en la apertura del segundo con una bandeja. En busca de darle vuelta al marcador, Caanen montó una zona que le generó problemas a Santurce.

Fue así como un avance de 10-0, que terminó con un triple de Michael O’Connell, le dio una ventaja de 31-29 al quinteto del Valle del Turabo con 4:54 minutos por jugar en la primera mitad. Faried detuvo el sangrado con un canasto debajo del aro, pero los Criollos tenían la mano caliente y se dirigieron al descanso arriba por 44-33.

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Caguas mantuvo su ventaja de doble dígito en los primeros minutos del tercer parcial hasta que Wilson anotó siete puntos consecutivos que acercaron a los Cangrejeros 51-45 con 5:52 restando en el reloj. Los Criollos volvieron a alejarse por nueve puntos con una visita de Trice a la línea del tiro libre, luego de recibir una falta personal detrás del arco.

Sin embargo, Santurce respondió con un triple de Ángel Rodríguez. Wilson, por su parte, siguió produciendo y acercó a los locales por 56-55 con un bombazo a larga distancia cuando quedaban 2:20 minutos del tercer parcial. Aun con los 14 puntos de Wilson en este periodo, Caguas aguantó el empuje y mantuvo una ventaja de 67-59 rumbo al cuarto.

Los Criollos, en cambio, empezaron el cuarto parcial con una corrida de 11-2, que incluyó tres triples, para aumentar la diferencia a 78-61 con 8:05 minutos en el reloj. Caguas siguió apabullando a Santurce y se alejó por 87-63 después de otro avance, esta vez de 9-0, cuando quedaban 4:28 del tiempo reglamentario.

Ante este panorama poco alentador, los fanáticos de los Cangrejeros se dirigieron a la salida del Coliseo Roberto Clemente y Santurce no pudo completar lo que hubiese sido una memorable remontada en su cancha.