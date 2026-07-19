Bayamón. Una lluvia de serpentinas blancas y azules cayó desde lo alto del Coliseo Rubén Rodríguez sobre los fanáticos de los Vaqueros mientras festejaban la clasificación de Bayamón a la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Había razones de sobra para celebrar, ya que los Vaqueros acababan de eliminar a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en cinco juegos y se colocaron a ocho victorias de repetir como campeones. Sin embargo, el ambiente era otro en el camerino de Bayamón.

Lejos de enfocarse en la celebración, el dirigente Christian Dalmau mostró preocupación por las 20 pérdidas de balón que cometieron los Vaqueros y reconoció que todavía tienen bastante espacio para mejorar de cara a la final de conferencia contra Caguas o Santurce.

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“Hay espacio para mejorar. Pudimos sobrevivir hoy, pero en el primer juego hicimos 21 turnovers y perdimos. Eso no es normal y esa parte hay que trabajarla”, dijo Dalmau después del triunfo. “Nosotros tenemos que seguir defendiendo de la manera que estamos defendiendo para tener opciones a ganar, pero hay que buscar la manera también de mejorar la ofensiva”.

Bayamón fue el mejor equipo defensivo de la liga durante la temporada regular y limitaron a los Gigantes a un promedio de 75.2 puntos por partido en la semifinal de la Conferencia A, 17.2 menos que su media en la regular. Sin embargo, los campeones defensores tampoco tiraron un macramé en la ofensiva con una media de 81.0, la segunda cifra más baja de un equipo en esta postemporada.

Jassel Pérez fue el mejor anotador de los Vaqueros en la serie contra los Gigantes. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Esto no le pasó factura a los Vaqueros frente a los Gigantes, pero podría afectarlos frente a los Criollos o los Cangrejeros, los dos equipos con la mejor ofensiva en la temporada regular, con promedios de 100.6 y 95 puntos por partido. Caguas y Santurce tampoco han perdido su ritmo ofensivo en los playoffs y acumulan una media de 94.8 y 90.6 unidades por desafío en lo que va de su serie, que se extendió a seis juegos.

“Bayamón es campeonato o nada. Si estamos aquí, el objetivo es ganar siempre. Cualquiera de los cuatro equipos podía ganar el campeonato, así que es un gran paso estar otra vez en la final de la conferencia, pero hay que vivir siempre en el presente”, indicó Dalmau.

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“Entiendo que por la manera en que juegan Caguas y Santurce, la ofensiva puede ser diferente. Trajimos un jugador nuevo y yo tengo varias jugadas en el sistema ofensivo mío. Se me hizo un poco complicado, pero gracias a Dios tenemos esta semana para trabajar y poder aglutinarlo un poco mejor”, abundó.

El entrenador hizo referencia a Chris McCullough, quien fue reclutado por los Vaqueros tras la sorpresiva salida de Jae Crowder horas antes del inicio de la postemporada. McCullough debutó con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, que ayudó a Bayamón a robarse el segundo juego de la serie en Canóvanas, pero no volvió a tener el mismo impacto en el resto de los partidos.

Finalizó la semifinal de conferencia con una media de 10.0 unidades y 7.3 capturas por desafío, aunque su rendimiento no afectó a los Vaqueros gracias a la producción del dominicano Jassel Pérez, quien promedió 19.4 tantos a lo largo de la serie. El viernes anotó 18 de sus 30 puntos en el segundo parcial para darle vida a Bayamón.

Chris McCullough, nuevo refuerzo de los Vaqueros, tira al canasto contra Daniel Rivera, de los Gigantes. ( BSN )

Mojica quiere otra serie con Santurce

No obstante, quedó claro que los Vaqueros ya no son aquel equipo invencible que contaba con un trío de refuerzos de lujo compuesto por Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte, y que ahora tienen debilidades que algunas franquicias podrían aprovechar.

“Esto es algo que queríamos desde que empezó la temporada. Es otro paso, pero todavía falta mucho. Creo que no jugamos nuestro mejor baloncesto, aunque ganamos la serie. Lo bueno es que mañana es otro día, pero ya hay que trabajar para otra serie que va a estar bastante dura”, comentó, por su parte, Javier Mojica.

Mojica, a su vez, confesó que, si dependiera de él, escogería a Santurce como el próximo rival de Bayamón. Explicó que esto se debe a que ambos equipos se enfrentaron la pasada temporada una intensa final de conferencia que se extendió al máximo de siete juegos.

“Va a ser una serie fuerte con cualquiera de los dos, pero obviamente me gustaría tener esa revancha con Santurce. Sería una serie bastante dura, pero igual Caguas es de los mejores equipos de la liga, así que con cualquiera de los dos sería una serie bien fuerte”, admitió el veterano escolta.