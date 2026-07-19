Los Leones avanzan a la final de la Conferencia B del BSN tras eliminar a San Germán
Los Atléticos fueron el mejor equipo de su sección en la temporada regular, pero nunca se recuperaron de la salida de Montrezl Harrell.
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Los Leones de Ponce poncharon el sábado su boleto a la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras derrotar, 100-86, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.
Ponce aseguró su pase a la siguiente fase del torneo, luego de acabar la semifinal de la Conferencia B en cinco juegos (4-1) y ahora espera al ganador de la serie entre los Santeros de Aguada y los Capitanes de Arecibo.
Jalen Crutcher encabezó la ofensiva de los Leones con 29 puntos, seis rebotes y ocho asistencias. Robinson aportó 17 unidades, Christian Negrón añadió 13, Johned Walker terminó con 12, mientras Fernández y Brady Manek finalizaron con 11 tantos cada uno. Manek también completó un doble-doble con 10 rebotes.
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Por San Germán, André Curbelo lideró el ataque con 20 puntos, siete rebotes y ocho asistencias. Nick Perkins y George Hamilton anotaron 12 tantos cada uno, Georgie Pacheco agregó 11 y Onzie Branch concluyó con 10 unidades, siete rebotes y seis asistencias.
Los Atléticos tomaron una ventaja de 12-4 en los primeros minutos del desafío con un tapeo de Nick Perkins cuando restaban 6:53 del primer parcial.
Tras un tiempo fuera, Thomas Robinson inició la reacción rojinegra con cuatro puntos consecutivos para acercar a los Leones, 12-8. Más adelante, un canasto de tres puntos de Tjader Fernández puso al frente a los visitantes de manera definitiva, 29-25, con 1:15 por jugar del primer cuarto. Ponce cerró el parcial con ventaja de 34-27.
Los Leones mantuvieron el control del encuentro y se fueron al descanso dominando 55-46. En el último parcial ampliaron la diferencia hasta 94-75 luego de una bandeja de Fernández con 6:12 por jugar.