Los Gigantes de Carolina-Canóvanas confirmaron este lunes que el centro George Conditt IV jugará desde el primer día de acción de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional.

Los orientales contarán con su dupla estelar, dado que hace unas semanas también confirmaron la participación del armador Tremont Waters.

El dúo vistió los colores del quinteto carolinense por última vez en el 2024 buscarán repetir la hazaña realizada en el 2023, donde los Gigantes levantaron por primera vez el campeonato nacional.

Para la pasada campaña, Conditt IV participó únicamente en los cuatro desafíos de las semifinales de conferencia ante los Vaqueros de Bayamón. Promedió nueve puntos, cinco rebotes y dos asistencias.

Venía de una exigente temporada en la Liga ACB de España con el Gran Canaria.

En el 2024, el pívot registró 14.4 puntos y 9.2 rebotes por partido, previo a sus compromisos con la escuadra nacional en París 2024.

La liga local 2026 comenzará el 21 de marzo y terminará el 28 de junio, mientras que los playoffs arrancarán en la segunda semana de julio.