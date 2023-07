La primera cita de los Gigantes de Carolina con la historia del Baloncesto Superior Nacional tiene este miércoles, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, su primero de tres turnos para conquistar el primer campeonato de la franquicia.

Los Gigantes llegarán al Rubén Rodríguez con ventaja de 3-1 en la serie final ante los Vaqueros y llevarán consigo la intención de ganarse el trofeo que les evade desde su fundación en la década del 1970 y que los 16 veces campeones le disputarán hasta el silbato final.

“Bayamón está con sentido de urgencia porque tiene la espalda contra la pared. Nosotros también tenemos un sentido de urgencia porque queremos ganar esto. Vamos a ir enfocados, con todo”, dijo el armador de los Gigantes, Jesús Cruz, quien fue uno de los jugadores héroes de Carolina en la victoria del equipo el lunes por final 81-75 y que dejó a los Vaqueros sin espacio para acumular una derrota más si quieren revalidar.

De hecho, Cruz era un niño de 10 años en su natal Carolina cuando los Gigantes estuvieron en su última final en el BSN en el 2008 y hoy día, a sus 23 años, es parte de los Gigantes que buscan hacer historia con el primer título para la franquicia junto a otros carolinenses que estuvieron en el subcampeonato del 2008, Alejandro ‘Bimbo’ Carmona y Filiberto Rivera.

Kristian Doolittle y los Vaqueros no han podido ganar en El Rancho en la serie final. ( David Villafañe Ramos )

Carolina ha ganado sus dos partidos en Bayamón durante la serie final, siendo la más reciente una tan dominante que comenzó a virar del lado de los Gigantes la serie. Luego de esa segunda derrota en Bayamón, los Vaqueros lucieron con pocas respuesta en Carolina el lunes, probando que Carolina está en dominio de la serie.

Esta vez, Bayamón no tiene otra opción que defender ‘El Rancho’, como lo hizo en las primeras dos etapas de la postemporada, las que finalizaron invictos como locales.

El dirigente de los Vaqueros habló anímica y técnicamente sobre cómo Bayamón debe emprender ese juego en El Rancho.

“Ya no hay más oportunidades. Nos queda una vez más. Tenemos que aprovecharlo sin importar lo que sucedió en el pasado. Eso ya no lo podemos cambiar. Es nuestra actitud, nuestro enfoque para este partido que viene ahora lo que importa, así como tratar de dar lo mejor posible, dar el 100 por ciento, la oportunidad de competir, en casa, con ota energía positiva, con otra perspectiva, como la que tuvimos hoy (lunes)“, dijo sobre la parte anímica.

“Y tenemos que bajar las pérdidas de balón y los rebotes ofensivos de ellos. Así vamos a tener oportunidad”, agregó sobre la parte técnica.

Bayamón cometió el lunes 17 pérdidas de balón y cedió 14 rebotes ofensivos a Carolina. Pese a esas oportunidades que le dio a Carolina el lunes, los Vaqueros ganaron el primer periodo y, luego de perder la ventaja en el segundo periodo y de estar abajo por doble cifra en el tercero, estuvo en juego en los minutos finales y a una posesión de tomar ventaja en el minuto final.

El armador de los Vaqueros, Ángel Rodríguez, volverá a jugar este miércoles, según el cuadro médico del equipo a este martes en la tarde. El coapoderado del equipo, Melvin Román, dijo que Rodríguez estaba bien físicamente este martes en la tarde luego de reaparecer el lunes en acción por primera vez desde el 9 de julio. Rodríguez sufrió una torcedura de tobillo que le dejó fuera de acción desde entonces.

El lunes, Rodríguez vio acción en 19 minutos. Aportó 12 puntos, atrapó cinco rebotes y robó tres balones. Fue una de las razones por las que Bayamón estuvo en juego.

Bayamón necesita bajar los rebotes ofensivos de Carolina. ( David Villafañe Ramos )

Bayamón dio buenas señales en su derrota de lunes, como la garra del equipo y la salud de Rodríguez, y Carolina está consciente de esas señales y espera no pasarlas por alto este miércoles.

El dirigente de los Gigantes, Carlos González, impartirá a sus jugadores la certitud de que Bayamón no permitirá que muestren el trofeo en el Rubén Rodríguez.

“Todavía queda un partido. No podemos dar nada por hecho. Dicen que lo más difícil es cerrar una serie. Bayamón es un equipo que no se va a quitar. Ya vieron el esfuerzo del lunes. Nosotros tenemos que seguir jugando. Tenemos que ir a buscarlo. Ellos no nos van a regalar nada”, dijo.

De hacer falta, el segundo turno para Carolina ganar el campeonato sería el viernes en su coliseo Guillermo Angulo.