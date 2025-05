Canóvanas. Es oficial. Los Gigantes de Carolina-Canóvanas no contarán con Tremont Waters en lo que resta de la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y aguardan por la llegada de Brandon Goodwin, quien asumirá la titularidad como armador.

Waters sufrió una rotura parcial del tendón de Aquiles a principios de febrero, que lo obligó a bajarse de la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025.

Según el portal Traumadrid, la mayoría de los pacientes pueden retomar sus actividades rutinarias entre cuatro y seis meses, luego de ser operados por esta lesión. En el caso de los atletas, la recuperación puede extenderse hasta nueve meses.

El dirigente de los Gigantes, Carlos González, guardaba esperanzas de que Waters pudiera volver en algún punto de la campaña, pero el miércoles confirmó a Primera Hora que el estelar armador no jugará este año en el BSN.

“Cuando él pueda comenzar (a jugar) ya nosotros estaremos en una etapa muy adelantada y es imposible uno exigirle que se meta de 0 a 100. Entiendo que no sería algo responsable”, dijo González a este medio antes de la derrota de los de la C frente a los Cangrejeros de Santurce.

“Lo primero que se dijo fue que iba a estar fuera de cuatro a seis meses, pero imagino que eso sería para una persona normal. Jugar y volver a hacer todos los movimientos que él hacía debe tomar mucho más tiempo. Pienso que no (va a jugar este año)”, abundó.

El técnico contó que Waters se ha mantenido en Estados Unidos trabajando en su rehabilitación, pero el deseo de la franquicia es que pronto esté en Puerto Rico para continuar el proceso junto al equipo y ser parte de lo que están construyendo esta temporada en Canóvanas.

“Lo que queremos es que esté aquí con nosotros y que se rehabilite acá. Creo que el amor que le tiene el país y los fanáticos será de gran ayuda para él”, opinó el entrenador.

La realidad es que la rotura parcial del tendón de Aquiles de Waters cambió los planes de los Gigantes. El base, de 27 años, recibió múltiples ofertas para jugar en Europa tras ser dejado en libertad por los Shanghái Sharks de la liga de China en noviembre, pero optó por venir a la isla en enero para comenzar su preparación de cara al BSN.

Con Waters disponible desde la primera jornada, Carolina-Canóvanas iba a firmar a Will Barton como uno de sus importados, pero la lesión llevó al equipo a contratar a Kobi Simmons, quien fue recomendado por el agente Christian Santaella.

Kobi Simmons comanda la ofensiva de los Gigantes de Carolina-Canóvanas ante los Cangrejeros de Santurce. ( BSN / José Santana )

Pero antes de concretar un acuerdo, González viajó a Atlanta para ver a Simmons y quedó impresionado con sus habilidades en cancha y su personalidad.

“Yo me monté en un avión y fui a verlo en Atlanta porque en los videos todo el mundo se ve bello y precioso. Nadie falla. Fui para allá y me gustó su personalidad. Es tremendo tipo. Era bueno, pero no pensé que iba a jugar al nivel que lo ha hecho. Estamos muy contentos con lo que ha demostrado”, relató.

Simmons es el mejor anotador de los Gigantes en lo que va de la competencia con un promedio de 18.7 puntos por juego. Además, ha encestado el 38 por ciento de sus intentos detrás del arco.

Goodwin pisará suelo boricua la próxima semana

Sin embargo, podría ser sustituido pronto por Brandon Goodwin tras este terminar su participación con el club Shanxi Brave de la liga de China a principios de mayo.

El estratega de los de la C comentó que ya llegaron a un acuerdo con Goodwin, quien se reportará al equipo la próxima semana, aunque no debutará de inmediato. González explicó que será una situación similar a la de Travis Trice con los Criollos de Caguas, que se están tomando su tiempo para integrar al Jugador Más Valioso de la temporada 2024.

Al igual que Simmons, Goodwin juega como armador, pero el dirigente indicó que aún no han tomado una decisión acerca de cómo quedaría el trío de importados de Carolina-Canóvanas con su incorporación.

“Tendré que hablar con la liga a ver si me permiten tener cuatro refuerzos”, dijo entre carcajadas. “Tenemos opciones, pero todavía no hemos decidido lo que vamos a hacer. Es un dulce problema porque Kobi ha hecho un buen trabajo”.

Actualmente, los tres refuerzos de los Gigantes son Simmons, Kristian Doolittle y Reginald Perry. Se entiende que Perry será reemplazado próximamente por Montrezl Harrell.

Brandon Goodwin, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, con el balón ante los Vaqueros de Bayamón. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Goodwin fue quien tomó control de la ofensiva de los Gigantes en la pasada temporada, cuando Waters fue convocado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) para el Repechaje Olímpico y, eventualmente, los Juegos de París 2025. Acumuló una media de 21.2 unidades, 4.9 asistencias y 7.5 rebotes en 26 desafíos.

Esperan que Conditt IV llegue a mediados de junio

George Conditt IV, por su parte, es otro de los pilares de los de la C que no se encuentra con el quinteto porque está militando con el Gran Canaria en la liga ACB de España. Allí, registra 7.5 tantos y cuatro rebotes por duelo.

La fase regular del torneo español culmina el 30 de mayo. De cara a la jornada 32, el Gran Canaria ocupa la séptima posición del escalafón de la ACB, también conocida como Liga Endesa, por lo que se enfrentaría al CB Canarias, segundo clasificado, en los cuartos de final. La primera ronda es de series al mejor en tres partidos.

González indicó que Conditt IV se integraría poco después de que finalice su participación con el Gran Canaria, pues no pidió tiempo de descanso luego de una larga campaña en España.

“Puede pasar cualquier cosa. El siete puede ganarle al dos, pero las probabilidades son bien pocas. Esperamos que esté aquí a mediados de junio, dependiendo si su equipo se elimina. Conditt tiene 24 años. Yo hablo con él y juega 18 minutos por juego. España es bien diferente. Juega una o dos veces por semana, como mucho. Él está listo. Le queremos dar su espacio por la carga mental, pero ya hablamos con él y está pendiente a todo lo que está pasando acá”, aseguró el técnico.

Los Gigantes han perdido tres de sus últimos cinco juegos y ocupan la tercera posición de la Conferencia A del BSN con marca de 9-8.