Los Gigantes de Carolina-Canóvanas anunciaron este miércoles la contratación del delantero Deandre Williams en sustitución de Scottie James, en medio de la postemporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Williams, de 29 años y 6’9”, viene de una campaña en la división 1 de la Liga de Baloncesto de Israel, donde promedió 15.2 puntos y 9.8 rebotes por juego con los Ironi Kiryat Ata.

En la G-League, el norteamericano registró 17.5 puntos con 7.5 rebotes por partido con un 54% en tiro de cambio y 35% en tiro de largo metraje con los Blue Coats de Delaware.

Relacionadas Cangrejeros y Leones roban en la carretera para tomar ventaja en las semifinales de conferencia

La movida busca una reacción del quinteto carolinense que cayó 2-1 en la serie ante los Vaqueros de Bayamón, luego de una baja producción de James que apenas sumó nueve puntos en tres partidos con un 20% en tiros de campo.

Williams estará en uniforme esta noche del miércoles, cuando los Gigantes reciben a los Vaqueros desde las 8:00 p.m. en el Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas.