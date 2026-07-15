Los Cangrejeros de Santurce y los Leones de Ponce robaron en la carretera este martes para tomar ventaja en sus respectivas semifinales de conferencia del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En la semifinal de la Conferencia A, los Cangrejeros tuvieron que enviar el partido a tiempo extra, pero derrotaron, 105-100, a los Criollos de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza.

Con este resultado, Santurce domina, 2-1, la serie, que continúa este jueves con el cuarto juego en el Coliseo Roberto Clemente. D.J. Wilson y Christian “Cuco” López fueron expulsados en la primera mitad tras cometer faltas antideportivas en el segundo parcial.

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Sin embargo, Santurce consiguió la victoria como visitante gracias a que seis jugadores terminaron en doble figura: Isaiah Piñeiro (17 puntos), Kenneth Faried (17), Ian Clark (17), Ángel Rodríguez (13), Ángel Matías (12) y David Huertas (10). En el caso de Faried, atrapó 23 de los 50 rebotes de los Cangrejeros.

Por los Criollos, Travis Trice anotó 26 puntos, 20 de ellos en la segunda mitad, mientras que Louis King firmó un doble-doble de 22 unidades y 10 capturas. Les siguieron Jeff Early Jr. con 15 tantos, Moses Brown con 12 e Hiram Huertas con 12.

En la semifinal de la Conferencia B, los Leones vencieron, 95-91, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. Ponce ahora controla la serie, 2-1, rumbo al cuarto partido este jueves en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Esta vez, Jezreel “Macho” De Jesús terminó con apenas ocho puntos. En su lugar, la ofensiva de los Leones fue encabezada por Tjader Fernández con 22 unidades, incluidos seis triples en ocho intentos. Thomas Robinson aportó 18 tantos y siete rebotes.

En causa perdida, André Curbelo registró un doble-doble de 22 puntos y 10 rebotes, mientras que Alex Hamilton añadió 19 unidades.