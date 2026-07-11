Caguas. Quedaba menos de un minuto en el reloj y Travis Trice controlaba el balón ante la sofocante defensa de Ian Clark.

Los Criollos de Caguas habían desperdiciado buena parte de una ventaja de 17 puntos y buscaban un canasto que evitaría darle a los Cangrejeros de Santurce la oportunidad de empatar el primer juego de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Trice intentó atacar la zona pintada tras superar a Clark, pero enseguida fue acorralado por D.J. Wilson y Ángel Rodríguez. Con Christian “Cuco” López y Alexander Kappos en el perímetro, optó por descargar el balón hacia Jeff Early Jr.

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Con 48 segundos por jugar, el escolta, de 37 años y 6’3″, encestó un tiro a media distancia que acabó con cualquier intento de remontada de Santurce y encaminó a Caguas a una victoria, 98-92, en el primer partido de la serie.

“Estuve mucho tiempo sentado por problema de faltas, pero sabía que me iba a tocar, por lo menos, los últimos tres o cuatro minutos y estaba preparado. Sabía que tenía la oportunidad porque me dejaron solo y gracias a que mi compañero Travis hizo el pase extra metí la bola”, dijo Early Jr. después del triunfo.

El veterano canastero terminó con ocho puntos, cuatro rebotes y cinco faltas en 12:35 minutos de juego. Su producción estuvo lejos de la de Trice, quien lideró la ofensiva del conjunto del Valle del Turabo con 32 puntos, 24 de ellos en la primera mitad. Sin embargo, su impacto suele pasar desapercibido porque no siempre se refleja en las estadísticas.

“Tú tienes que ver cada equipo y qué necesitan. Yo juego como extranjero en otros países y puedo meter la bola, pero aquí en Puerto Rico mi rol es defender. Así es como me gano los chavos”, comentó el escolta.

Early Jr., que también ha jugado en Portugal y México, tuvo un rol similar con los Indios de Mayagüez. Su labor fue una de las razones por la que Mayagüez clasificó la pasada temporada a la semifinal del torneo por primera vez desde 2012.

Aun así, los Indios decidieron enviarlo a Caguas en un cambio por José Placer después de tres años con la tribu. Finalizó esta campaña con un promedio de 6.4 puntos, 2.2 rebotes y 1.4 asistencias, pero su trabajo en el lado defensivo le ganó la titularidad en la rotación del dirigente Wilhelmus Caanen.

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Jeff Early Jr. dispara el tiro que le dio el triunfo a los Criollos de Caguas ante los Cangrejeros de Santurce en el primer juego de la semifinal de la Conferencia A del BSN. ( BSN / José Santana )

“Todo me va superbién aquí. Estoy contento por la manera en que me trata la franquicia y los jugadores me han ayudado a ganar confianza. Es parte del negocio y ahora Caguas es mi nueva casa”, compartió Early Jr.

“La transición de Mayagüez a Caguas no fue fácil mentalmente. Estuve en el sistema de Mayagüez por tres años y Caguas tiene uno completamente diferente. Aquí tienen muchos caballos y tomó tiempo ganar la confianza para jugar mi tipo de juego”, confesó.

Los Criollos visitarán el domingo a los Cangrejeros en el Coliseo Roberto Clemente para el segundo partido de la semifinal de la Conferencia A del BSN. El juego empezará a las 6:00 p.m.