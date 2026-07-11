Los Vaqueros de Bayamón contrataron al refuerzo Chris McCullough ante la repentina salida de Jae Crowder en el inicio de la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), supo Primera Hora .

Según una fuente de este diario con conocimiento de la negociación, el contrato de McCullough ya fue sometido por los Vaqueros y aprobado por la liga.

Por el momento, se desconoce si el delantero estará disponible para el segundo juego de la semifinal de la Conferencia A contra los Gigantes de Carolina-Canóvanas, este sábado en el Coliseo Miguel Mangual.

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McCullough, de 31 años y 6’10” de estatura, viene de promediar 31 puntos y 15 rebotes por partido con el TNT Tropang en la PBA de Filipinas. También juego en el BSN con los Gigantes en 2021, año que acumuló una media 14.3 unidades y ocho capturas.

Bayamón viajará esta noche a Canóvanas en busca de igualar la serie, luego de caer en el primer juego el jueves en el Coliseo Rubén Rodríguez. Los Vaqueros no perdieron un solo partido en el “Rancho” en esta etapa del torneo el año pasado.

Los campeones defensores vieron obligados a comenzar los playoffs sin Crowder, quien abandonó el equipo hace unos días. Su salida por “razones ajenas” fue comunicada por Bayamón horas antes del primer juego.