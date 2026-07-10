Bayamón. Chad Baker-Mazara llegó el jueves al Coliseo Rubén Rodríguez sin la certeza de que debutaría con los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el primer juego de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ante los Vaqueros de Bayamón.

El novato seleccionado con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 no tuvo tiempo para familiarizarse con el sistema del dirigente nacional Carlos González, ya que se reportó el día antes a Canóvanas y solo participó en una práctica.

Sin embargo, Baker-Mazara escuchó a González llamar su nombre con 6:12 minutos del segundo parcial y los Gigantes abajo, 29-15. El partido parecía que se les estaba saliendo de las manos, pero el canastero nacido en la República Dominicana contagió a sus compañeros con una energía que le dio vida a Carolina-Canóvanas.

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El novato anotó siete puntos en ese periodo y los visitantes redujeron la ventaja de los campeones defensores a 34-29 en el cierre de la primera mitad. Esto le permitió a los Gigantes completar una remontada de 17 puntos para derrotar, 78-69, a los Vaqueros en el primer partido de la serie.

“Esto es un panorama increíble. Estar hoy aquí en Bayamón se sintió como un sueño hecho realidad. Este fue mi primer juego profesional”, dijo Baker-Mazara en un aparte con la prensa después del partido. “Esa energía que vieron, así es como yo soy. Si tú ves mis juegos en colegial, así es como siempre he sido. “Siempre he sido un energy guy, así que los fanáticos estén ready”.

El delantero, de 26 años y 6’7” de estatura, viene de promediar 18.5 puntos, 4.2 rebotes y 2.8 asistencias en su última temporada en la División I de la NCAA con los Trojans de la Universidad del Sur de California. Aunque nació en Santo Domingo, tiene raíces puertorriqueñas por su padre Derrek Baker, quien jugó en el BSN.

Su integración a los Gigantes podría ser la pieza que incline la balanza a favor del “calentón” en la cerrada semifinal de la Conferencia A, pero comentó que González no le creó ningún tipo de presión previo al partido. Al contrario, solo le pidió que saliera a divertirse y aprovechara la oportunidad que se le podría presentar.

“Me dijo que no me pusiera presión en mi cabeza. Que jugara baloncesto como lo he hecho mi vida entera. Los muchachos también me dijeron: ‘Disfruta, juega defensa y ya’. Pude hacerlo y salimos con la victoria”, contó el canastero.

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Baker-Mazara terminó el primer partido de la semifinal de la Conferencia A con 10 puntos y dos rebotes en 11:41 minutos saliendo del banco. Su labor, en el poco tiempo que estuvo en cancha, fue aplaudida por González, quien lo describió como un “bravo”.

“Tiene hambre, deseo y quiere jugar. Defensivamente lo hizo muy bien. Conoce a Jassel (Pérez), así que se le hizo más fácil defender a un jugador que conoce. Por lo que vi, es un jugador inteligente. Cogió todas las cosas de un día para otro y es un gran anotador. Eso era algo que nosotros necesitábamos: puntos del banco”, indicó el dirigente nacional.

El director de torneo del BSN, Ricardo Carrillo, había negado la participación de Baker-Mazara esta temporada porque los Gigantes sometieron su contrato después de la fecha límite de cambios, que venció el 8 de junio. Carolina-Canóvanas llevó el caso hasta la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) y el Comité de Apelaciones determinó que era elegible al interpretar que pertenecía a la plantilla del equipo antes de que su contrato fuese radicado.

Esa decisión le permitió estrenarse en nada menos que en una de las rivalidades más intensas del BSN. Aunque apenas conoce la liga, Baker-Mazara compartió que ya había escuchado de boca de sus compatriotas Jassel Pérez y Chris Duarte lo que representa un duelo entre los Gigantes y los Vaqueros.

“Sí he sabido que hay guerra entre estos dos equipos y, con Jassel al otro lado, se hace mejor la cosa. Hablé con Jassel el juego entero. Incluso, antes del partido hicimos una oración”, relató.

El segundo partido de la semifinal de la Conferencia A del BSN entre Carolina-Canóvanas y Bayamón se llevará a cabo este sábado en el Coliseo Miguel Mangual.