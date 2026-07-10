A un día del comienzo de la semifinal de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Atléticos de San Germán recibieron un duro golpe que podría costarles sus aspiraciones al campeonato con la suspensión de Montrezl Harrell.

El refuerzo no podrá jugar en la postemporada, luego de que el director de torneo del BSN, Ricardo Carrillo, hiciera valer el jueves una sanción impuesta el pasado 30 de junio por la Basketball Australia y Sport Integrity por no completar una prueba de dopaje el 29 de enero de 2025 en ese país. Aunque los Atléticos presentaron una apelación, el castigo permanece vigente hasta el 29 de enero de 2027.

PUBLICIDAD

La baja es sensible para San Germán rumbo a la semifinal de Conferencia B contra los Leones de Ponce, que arranca este viernes en el Coliseo Aquelio Torres Ramírez, ya que Harrell fue una de sus figuras principales durante la temporada regular con un promedio de 17.2 puntos y 10.0 rebotes por partido.

Sin embargo, su salida no le brinda mayor confianza al dirigente de los Leones, Carlos Rivera, quien entiende que en momentos como estos otros jugadores suelen dar un paso al frente para compensar la ausencia del importado.

“Cuando se cae un compañero como Harrell, que era tan importante para ese equipo, salen otros nombres a hacer el trabajo. Esa es la naturaleza humana: sobrevivir. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso y despertar un monstruo en otros jugadores que no tenían esa oportunidad”, dijo Rivera a Primera Hora .

El conjunto de la cuna tendrá disponible en el primer juego a André Curbelo, quien no veía acción desde el 10 de junio por una lesión de fascitis plantar. Curbelo, finalista al premio Jugador Más Valioso del torneo 2026, acumuló una media de 15.7 puntos, 6.4 rebotes y 6.7 asistencias en 28 encuentros.

También contarán con los importados Nick Perkins y Alex Hamilton, quien entró en sustitución de Devon Daniels. Por ello, a los Atléticos solo les queda un cambio de refuerzos que podrían utilizar ante la salida de Harrell.

“Vamos a ver más volumen en el uso de Curbelo. Puede tratar de ser protagonista ante la ausencia de Harrell. Los mismos refuerzos y jugadores nativos nos pueden hacer daño. Ellos tienen una rotación larga y, ahora que no está Harrell, debemos tomar en cuenta que en cualquier noche uno de ellos puede vestirse de protagonista”, sostuvo el técnico de los Leones.

PUBLICIDAD

La suspensión de Harrell cambia el panorama de una serie en la que San Germán partía como favorito tras terminar primero en la Conferencia B con marca de 21-13. Ponce, aunque es el subcampeón, aseguró el último boleto a la postemporada al finalizar cuarto con récord de 15-19. Empero, los Atléticos dominaron, 3-1, la serie particular entre ambos.

Lo cierto es que los melenudos fueron de menos a más en la temporada regular y tuvieron un sólido cierre en el que ganaron siete de sus últimos 10 partidos para sacar del camino a los Indios de Mayagüez. Rivera admitió que ese no era el camino que esperaban recorrer este año, pero fue imposible evitarlo.

“En los últimos dos años a Ponce le ha tomado mucho esfuerzo poder clasificar. Era algo que el primer día de pretemporada veníamos hablando porque este año no queríamos estar en esa posición, pero volvimos a ponernos en la misma posición. En los playoffs hemos tenido la bendición de poder hacer un buen papel”, comentó Rivera.

Los Leones fueron eliminados por los Criollos de Caguas en la semifinal de 2024 y por los Vaqueros de Bayamón en la final de 2025, pero este año tendrán un reto en la primera ronda de la postemporada ante San Germán, su rival del Clásico del Sur.

Una serie especial para Eddie

El dirigente de los Atléticos, Eddie Casiano, reconoció que esta serie tendrá un significado especial por tratarse de su primer duelo contra los Leones desde el banquillo en la postemporada. Casiano, a pesar de ser una leyenda en San Germán, también tiene un legado en Ponce que incluye dos campeonatos en las seis campañas que vistió su uniforme.

PUBLICIDAD

“Desde que yo jugaba, siempre San Germán y Ponce han sido series espectaculares. Nunca he tenido la oportunidad de dirigir en contra de Ponce en la postemporada. Va a ser una gran serie. Tengo un respeto inmenso a Ponce. Es un equipo que está bien caliente”, expresó Casiano.

“Nosotros tuvimos nuestras altas y bajas y pudimos terminar en la primera posición de la conferencia, pero es como yo les digo a los jugadores: la verdadera pretemporada se acabó; ahora empieza la verdadera temporada, que son los playoffs, y tenemos las manos llenas con los Leones”, continuó.

Pese a que Ponce no fue consistente a lo largo de la temporada, Casiano no se correrá el riesgo de subestimar al conjunto de La Perla del Sur al tratarse de un equipo de tradición que siempre responde en esta parte del torneo.

Los Leones son reforzados por Brady Manek, Thomas Robinson y Jalen Crutcher, pero quizá la mayor amenaza para los Atléticos será el estelar armador Jezreel “Macho” De Jesús, quien desde que fue convocado por la Selección Nacional parece haber encontrado su mejor versión. Terminó la temporada con una media de 19.9 puntos y 4.2 asistencias por encuentro.

“Macho está jugando muy bien. Macho es sumamente importante para que este equipo de Ponce consiga el resultado que queremos. Es nuestro referente ofensivo y está en un buen momento. Esperemos que siga así porque los resultados de nosotros en los pasados playoffs fueron a base de su contribución”, opinó Rivera.

Jezreel De Jesús, de los Leones de Ponce, en un juego contra los Vaqueros de Bayamón. ( Suministrada )

Casiano, por su parte, no es ajeno al tipo de adversidad que enfrentará en la semifinal de la Conferencia B con Harrell suspendido y De Jesús caliente. Aun así, no piensa desperdiciar la oportunidad de darle un campeonato a San Germán después de dos años fuera de la postemporada.

“El equipo de nosotros, como todo el mundo sabe, no es un equipo que puede pagarle lo que sea a un jugador. Tardé dos años en tratar de conseguir piezas y tuvimos la suerte de conseguir jugadores que tienen la experiencia de haber jugado en este escenario como Hamilton y Perkins”, señaló el entrenador de los Atléticos.