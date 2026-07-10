A un año de impedir que los Criollos repitieran como campeones, los Cangrejeros de Santurce volverán a cruzarse con Caguas en la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por segunda temporada consecutiva.

En aquella ocasión, Caguas no pudo competir de tú a tú con Santurce y quedó eliminado en apenas cinco partidos. Sin embargo, ambos equipos llegan a esta etapa del torneo bajo circunstancias muy distintas a las de hace un año, pese a que los Criollos dominaron la serie particular 3-1.

La gerencia de Caguas entendió que necesitaba mayor presencia en la pintura y contrató al refuerzo Moses Brown en lugar de Akil Mitchell para que acompañara a Travis Trice y Louis King.

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La apuesta dio resultados. Brown ganó el premio de Defensa del Año tras promediar un doble-doble de 18.9 puntos y 10.6 rebotes, además de 1.8 bloqueos por partido.

El conjunto del Valle del Turabo terminó en la cima de la Conferencia A con marca de 22-12, igualado con los Vaqueros de Bayamón, pero cayó a la segunda posición debido a que perdió la serie particular contra los bayamoneses.

Los Cangrejeros, en cambio, vivieron una campaña marcada por altibajos. Llegaron a la pausa del Juego de Estrellas con récord de 7-12, el peor de la Conferencia A, por lo que su clasificación a la postemporada lucía cuesta arriba en ese momento.

Esto provocó la inesperada salida del dirigente Nelson Colón de Santurce y llevó a la franquicia a reclutar a David Rosario, luego de seis años fuera de la llamada “liga más dura”.

La movida rindió frutos, ya que los Cangrejeros salieron del sótano y aseguraron el tercer lugar de su sección tras jugar para 12-3 bajo la dirección de Rosario.

Esa perseverancia les aseguró un nuevo enfrentamiento con los Criollos en la semifinal de la Conferencia A, que comenzará esta noche en el Coliseo Roger Mendoza.

David Rosario, dirigente de los Cangrejeros de Santurce. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

“Estos son los retos que uno quiere enfrentar. Esta temporada nos enseñó a no rendirnos. Cuando se acabó el último juego de la temporada en Arecibo, les agradecí a los jugadores porque fueron tantas las veces que nos miramos a los ojos y decíamos que rendirnos no era una opción y que íbamos a seguir peleando”, dijo Ángel Rodríguez, estelar armador de Santurce.

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Rodríguez había sido dirigido por Colón durante toda su carrera en el BSN, pero tuvo la oportunidad de experimentar otra filosofía de juego con Rosario. Promedió 12.2 puntos y 6.2 asistencias con 43.1 por ciento en 30 juegos.

Siempre se ha destacado por su excelente defensa, pero esa habilidad volverá a ponerse a prueba a sus 33 años cuando intente contener a Trice, quien ganó su segundo premio de Jugador Más Valioso del BSN con una media de 18.1 puntos y 10.1 asistencias en 34 partidos. Adelantó que impondrán nuevamente el juego físico de Santurce que limitó hace un año la ofensiva de los Criollos.

“Creo que ese es el ADN de esta liga. Si le preguntas a cualquier jugador, árbitro, dirigente o apoderado, ¿qué hace diferente a esta liga de muchas? Te dirán que es el nivel de fisicalidad, así que nada nuevo. Lo que fue el año pasado será lo mismo de este año y los años anteriores”, comentó Rodríguez.

Ángel Rodríguez durante un juego entre los Cangrejeros de Santurce y los Atléticos de San Germán. ( Cangrejeros de Santurce )

Trice, por su parte, espera una serie difícil contra Santurce, aunque piensa que cualquier equipo que les tocara enfrentar en la primera ronda no sería un rival sencillo por el nivel competitivo de la Conferencia A.

“Pienso que será otra serie complicada. Tenemos historia con ellos y nosotros tuvimos que corregir algunas cosas. Será una serie divertida. Realmente, no importaba contra qué equipo cruzáramos porque nuestra sección está cargada de talento y no hay camino fácil al campeonato este año”, sostuvo el importado estadounidense.

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Los Criollos tendrán ventaja de cancha local en esta serie, por lo que arrancará en el Coliseo Roger Mendoza, que sirvió como un fortín para el quinteto dirigido por Wilhelmus Caanen en la temporada regular.

Allí, Caguas solo perdió dos de los 17 partidos que disputaron, estadística que lo convierte en el mejor equipo anfitrión del BSN.

Santurce sin Hodge Jr. y Howard

Aun así, los Cangrejeros intentarán robar en el Valle del Turabo sin Walter Hodge Jr. y Jordan Howard, dos de las figuras principales de su núcleo nativo.

La jueza Ingrid Caro Cobb, del Tribunal de Caguas, no encontró causa para juicio contra Hodge Jr. por cargos de violencia doméstica. Sin embargo, el veterano canastero no estará disponible en esta serie, ya que continúa utilizando un grillete electrónico.

En el caso de Howard, está atendiendo una “situación personal” en Estados Unidos desde finales de mayo. Su último juego con Santurce fue el 30 de mayo ante los Atléticos de San Germán y anotó 17 puntos.

“Nosotros vamos a nosotros. Con lo que tenemos es más que suficiente. Obviamente, ellos son dos grandes piezas y nos encantaría tener a ambos, pero tenemos que enfocarnos en lo que hay porque es la realidad de nosotros por el momento. Hay que tomarlo día a día”, afirmó Rodríguez.

“La realidad es que no hay rival pequeño en esta conferencia. Puedes cerrar los ojos y escoger y tienes un gran oponente. Ellos tienen tres de los mejores refuerzos y llevan tiempo juntos”, abundó.

Los Cangrejeros serán reforzados en la semifinal de la Conferencia A por Ian Clark, D.J. Wilson y Kenneth Faried. Wilson y Faried tendrán la responsabilidad de hacerle frente a Brown en la pintura, una difícil misión ante un jugador de 7’2” de estatura.

Faried cuenta con la capacidad y la experiencia para asumir ese reto, luego de promediar un doble-doble de 14.0 puntos y 10.3 rebotes en cuatro partidos.

Caguas y Santurce fueron los mejores equipos ofensivos de la temporada regular. Los Criollos fueron los únicos que promediaron más de 100 puntos con 100.6, mientras que los Cangrejeros le siguieron con 95.