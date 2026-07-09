Los Vaqueros de Bayamón anunciaron la salida del refuerzo Jae Crowder a solo horas del inicio de la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Por razones ajenas a nuestra voluntad, el jugador Jae Crowder no estará disponible con nuestro equipo para la postemporada. Le deseamos mucho éxito en sus futuros planes”, lee el comunicado publicado en las redes sociales de Bayamón.

“Actualmente, nos encontramos en proceso de confirmar nuestro nuevo refuerzo y esperamos que esté en cancha para el segundo partido de esta ronda”, continuó.

Ante esta situación, Bayamón enfrentará esta noche a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Rubén Rodríguez con solo dos importados disponibles para el primer juego de la semifinal de la Conferencia A: Jassel Pérez y Damian Jones.

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Pérez sufrió una aparatosa caída el lunes durante el partido entre República Dominicana y Estados Unidos en la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, pero verá acción ante los Gigantes.

Crowder, por su parte, era el único de los tres importados de los Vaqueros que estuvo con el equipo desde que comenzó el torneo, aunque se perdió los primeros tres partidos debido a una sanción impuesta por el BSN que le impidió utilizar a sus refuerzos por ese periodo.

El delantero, de 36 años y 6’6” de estatura, promedió 14.4 puntos, 5.8 rebotes y 2.9 rebotes en 29 juegos con Bayamón. Además, era el importado con más experiencia de los campeones defensores por sus 13 años en la NBA.