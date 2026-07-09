Un nuevo capítulo de la rivalidad entre los Vaqueros de Bayamón y los Gigantes de Carolina-Canóvanas comenzará a escribirse este jueves con el inicio de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Los Gigantes fueron los responsables de acabar con el reinado de los Vaqueros en la serie final de 2023 para ganar su primer y único campeonato.

Ambos equipos volvieron a encontrarse en los cuartos de final, pero Carolina-Canóvanas, sin Tremont Waters y con George Conditt IV recién incorporado, no fue capaz de competir con un Bayamón que parecía invencible gracias a los refuerzos Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte.

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Los Vaqueros barrieron a los Gigantes y, eventualmente, añadieron un decimoséptimo cetro a sus vitrinas. Un año después, Carolina-Canóvanas cuenta con Waters y Conditt IV desde el arranque de los playoffs y visitará a unos Vaqueros muy diferentes.

“Sin duda, va a ser una serie fuerte. Los Vaqueros fueron el mejor equipo en la temporada regular y son los campeones. Tienen un gran núcleo, que incluye a unos veteranos que saben jugar en los playoffs, pero nosotros tenemos un equipo muy diferente al del año pasado”, dijo el dirigente de los Gigantes, Carlos González, a Primera Hora .

Los Vaqueros y los Gigantes dividieron honores, 2-2, en la temporada regular con ningún equipo ganando como visitante. Bayamón terminó la temporada regular en la primera posición de la tabla global con marca de 22-12.

Esto le permitirá tener ventaja de cancha local sin importar el rival al que se enfrente en los playoffs, aunque no tuvo en sus filas a aquel histórico trío de importados de la campaña anterior.

Gallinari se retiró como jugador profesional, mientras que McGee y Duarte decidieron jugar en el extranjero este año. Por eso, los Vaqueros apostaron por un nuevo trío en el veterano exenebeísta Jae Crowder, el joven dominicano Jassel Pérez y el centro Damian Jones que dio resultados. Tendrán su primera prueba frente a unos Gigantes con sed de venganza.

“El año pasado, aunque ganamos en cuatro juegos, la serie no pareció una barrida. Yo entiendo que fue una serie bien cerrada, pero nosotros pudimos salir con las cuatro victorias. Este año es diferente. El equipo de Carolina es mucho mejor que el del año pasado”, comentó el técnico de Bayamón, Christian Dalmau.

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“Defender la cancha local es lo más importante. Uno juega en la temporada regular para poder tener ventaja de cancha local en los playoffs y defenderla”, abundó el ganador del premio Dirigente del Año.

Los Gigantes, que finalizaron cuartos en la Conferencia A con récord de 18-16, tuvieron disponible a Waters desde el inicio del torneo, luego de recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles que lo mantuvo alejado de las canchas por más de un año.

El estelar armador reencontró su antigua versión con el pasar de cada jornada y registró un promedio de 16.3 puntos y 6.8 asistencias por partido.

“Tremont es una figura muy importante para el equipo de Carolina. Tenerlo saludable en esta etapa es algo muy positivo. Es cuestión de que la cohesión esté ahí presente. No es solo Tremont; es todo el grupo completo”, señaló González.

Tremont Waters, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, en un juego contra los Vaqueros de Bayamón. ( BSN / José Santana )

No obstante, Waters no se verá obligado a cargar con la ofensiva de los Gigantes como en años anteriores. Carolina-Canóvanas tiene una plantilla que incluye a los refuerzos Jaylen Nowell, miembro del Equipo Ideal 2026 y líder en anotación del torneo con 22.4 puntos por encuentro, así como a Hunter Tyson y Scottie James.

Conditt IV también podría ser un factor, pese a no haber tenido la mejor temporada, ya que firmó el 3 de junio su mejor actuación ante Bayamón con un doble-doble de 22 puntos y 19 rebotes.

“Tremont es de los mejores jugadores en la liga. Siempre que tienes a Tremont, tienes oportunidad de ganar. Además de Tremont, tienen a los refuerzos Jaylen Nowell y Hunter Tyson. Conditt ya está en condición. Tienen muchos jugadores con poder ofensivo, así que va a ser una serie bastante dura”, opinó Dalmau.

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En la cima con otros refuerzos

Los Vaqueros quizá no tuvieron el mismo poder ofensivo que el año pasado, pero aseguraron el liderato de la tabla global gracias a su abrumadora defensa. Bayamón fue el mejor equipo defensivo en la temporada regular del BSN al permitir solo 84.1 puntos por partido. Aun así, eso no quiere decir que carezcan de talento ofensivo, pues nuevamente cuentan con algunos de los mejores importados del torneo.

Crowder ha sido la constante de los campeones defensores, mientras que Pérez y Jones debutaron a principios de junio. Jones se estableció como una figura dominante en la pintura, pero el apodado “Rey del Pop” ha sido quien se ha llevado todos los reflectores por su carisma dentro del tabloncillo y su poder ofensivo, que lo tiene segundo en anotación con un promedio de 21.4 puntos por desafío.

“Los refuerzos han estado solo unas semanas juntos y Jassel tuvo que reportarse con la Selección de República Dominicana en la ventana, pero esto no es nada nuevo en el BSN. Hay que acoplarse a lo que tenemos e ir poco a poco ajustándonos. El nivel de juego ahora tiene que subir muchísimo y la defensa tiene que estar ahí contra un equipo como Carolina, que tiene tanta ofensiva”, expresó Dalmau.

Jassel Pérez se apresta a donquear el balón contra los Capitanes de Arecibo. ( BSN )

Debut del novato Chad Baker-Mazara

Los Gigantes, por otro lado, tratarán de hacerle la vida más complicada a Bayamón con la integración de Chad Baker-Mazara, como adelantó Primera Hora . El novato seleccionado con el primer turno del sorteo 2026 estará el jueves en uniforme, pero González admitió que desconoce si debutará en el primer partido de la semifinal de la Conferencia A.

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El director de torneo del BSN, Ricardo Carrillo, había denegado el contrato de Baker-Mazara porque los Gigantes lo sometieron después de la fecha límite de cambios, que venció el 8 de junio.

Carolina-Canóvanas apeló la decisión ante el presidente de la liga, Ricardo Dalmau, sin éxito, antes de acudir a la Comisión de Apelaciones de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

A diferencia de Carrillo y Dalmau, el panel apelativo de la FBPUR determinó que el novato era elegible al interpretar que pertenecía a la plantilla de los Gigantes antes de que el equipo radicara su contrato ante el BSN.

Chad Baker- Mazara fue la primera selección del sorteo 2026 del BSN. ( Suministrada )

Baker-Mazara, de 26 años y 6′7″, promedió 18.5 puntos, 4.2 rebotes y 2.8 asistencias en su última temporada en la División I de la NCAA con los Trojans de la Universidad del Sur de California.