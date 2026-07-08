Chad Baker-Mazara podría debutar el jueves con los Gigantes de Carolina en el primer juego de la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN), cuando visiten a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El dirigente de los Gigantes, Carlos González, informó a Primera Hora que el novato se reportará este miércoles a Canóvanas y estará disponible desde el primer partido de la serie, aunque aún no sabe si formará parte de la rotación debido al poco tiempo que tendrá para integrarse al equipo.

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“Va a estar en uniforme el jueves. La otra parte (si jugará) va a ser a discreción mía. Va a estar disponible, pero que juegue ya es decisión mía. No ha jugado con nosotros todavía y llegar al inicio de una serie siempre es complicado porque ya tenemos algo establecido”, dijo González en una entrevista telefónica con este medio.

Baker-Mazara fue seleccionado por los Gigantes con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso del BSN 2026. Es un alero de 26 años y 6’7” de estatura que nació en República Dominicana, pero tiene raíces puertorriqueñas por su padre, Derrek Baker. Además, promedió 18.5 puntos, 4.2 rebotes y 2.8 asistencias en su última temporada en la División I de la NCAA con los Trojans de la Universidad del Sur de California.

“Su integración es algo positivo para el grupo. Es un jugador que tiene una gran capacidad para anotar. Obviamente, hay que meterlo a lo que ya estamos haciendo porque esto no es llegar ahí y ya. Puede afectar otras cosas. Hay que hacer que funcione, pero esa parte me toca a mí”, comentó el dirigente.

Chad Baker-Mazara se reportará hoy a los Gigantes de Carolina-Canóvanas y estará disponible mañana en el primer juego de la serie contra los Vaqueros de Bayamón, informó el dirigente Carlos González a @primerahora. — Joseph Reboyras (@Reboyras_) July 8, 2026

El director de torneo del BSN, Ricardo Carrillo, había denegado el contrato de Baker-Mazara porque los Gigantes lo sometieron después de la fecha límite de cambios, que venció el 8 de junio. No obstante, Carolina-Canóvanas apeló la decisión ante el presidente de la liga, Ricardo Dalmau, sin éxito, antes de acudir a la Comisión de Apelaciones de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

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A diferencia de Carrillo y Dalmau, el panel apelativo de la FBPUR determinó que el novato era elegible al interpretar que pertenecía a la plantilla de los Gigantes antes de que el equipo radicara su contrato ante el BSN. No obstante, la liga presentó una solicitud de reconsideración ante dicho organismo, la cual todavía no ha sido contestada. Por tal razón, al momento de esta redacción, Baker-Mazara puede jugar con Carolina-Canóvanas.

“Yo tengo un contrato sometido ya. Hasta ahora no hay una apelación de otro equipo. Lo que hay es una reconsideración del BSN a la Comisión de Apelaciones de la Federación de Baloncesto, que hizo Dalmau a través del vicepresidente Fernando Quiñones porque es una cuestión institucional”, explicó Carrillo a Primera Hora .

La semifinal de la Conferencia A del BSN entre los Gigantes y los Vaqueros comenzará el jueves y podría extenderse hasta el 21 de julio en caso de que la serie llegue a un séptimo juego. Ambas franquicias se enfrentaron en esta ronda la pasada temporada, y Bayamón barrió a Carolina-Canóvanas en cuatro partidos.