El dirigente puertorriqueño Nelson Colón clasificó el jueves a Panamá a la siguiente ronda de eliminatorias de la Copa del Mundo FIBA 2027 con una victoria, 83-70, ante Cuba en la tercera ventana clasificatoria.

El juego marcó el regreso de Colón a las canchas tras su salida de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) a mediados de mayo.

Con este resultado, Panamá aseguró la tercera posición del Grupo D con récord de 2-3. Cuba, por su parte, ya no tiene opciones de avanzar a la próxima ronda luego de empeorar a 0-5. Uruguay y Argentina comparten la cima de la llave con 4-1.

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“Contento y agradecido con el Señor por las bendiciones y la oportunidad de estar aquí con ese grupo. Siento que pudimos recoger muchas cosas de la primera ventana mía. Tuvimos una buena ejecución e hicimos lo necesario esta noche”, dijo Colón en una conferencia de prensa después del partido.

El técnico ponceño fue contratado por la Federación Panameña de Baloncesto a finales de enero y debutó con la selección adulta de ese país en febrero durante el segundo parón de la FIBA para el Mundial. En esa ventana dividieron honores con Cuba y Argentina.

Colón es asistido por el también boricua Carlos Rivera, quien dirige a los Leones de Ponce en el BSN. Enfrentarán el domingo a Argentina en el cierre de la primera ronda clasificatoria.

La ofensiva de Panamá fue liderada esta noche por Ricardo Lindo con 21 puntos, incluidos cuatro triples, y cinco rebotes. Le siguió Iverson Molinar con 18 unidades y ocho asistencias, mientras que Trevor Gaskins y Eric Romero añadieron 14 tantos cada uno.

El palmarés de Colón incluye dos campeonatos consecutivos del BSN con los Leones en 2014 y 2015, además de dos títulos con los Vaqueros de Bayamón, logrados en 2020 y 2022.

A nivel internacional, fue técnico de la Selección Nacional, a la que condujo a sus primeros Juegos Olímpicos en 20 años. Sin embargo presentó su renuncia al cargo en 2024 a través de una carta de agradecimiento publicada en sus redes sociales, cerrando así un ciclo exitoso al mando del combinado nacional.