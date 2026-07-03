Cuando los desaparecidos Grises de Humacao anunciaron la firma de Travis Trice en abril de 2023, tal vez nadie imaginó el legado que eventualmente tendría en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), ni siquiera el propio jugador.

Humacao no aspiraba a mucho, así que Trice parecía un refuerzo de turno en un equipo sotanero. Los Grises terminaron ese año en la quinta posición de la entonces Sección B con marca de 14-11 y Trice promedió 17.2 puntos y 7.9 asistencias en 20 juegos.

Pero todo cambió en la siguiente temporada con el regreso de los Criollos tras el traslado de la franquicia a Caguas bajo la administración de Ric Elías y John Herrero. Con el uniforme del Valle del Turabo, el armador estadounidense firmó un torneo histórico, en el que lideró a los Criollos a su segundo campeonato en el BSN.

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Esto lo llevó a ser reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) tanto de la temporada regular como de la postemporada en 2024. El martes volvió a ser reconocido con este premio por segunda vez en los últimos tres años, una gesta que solo 12 canasteros han conseguido en los 96 años de historia de la llamada “liga más dura”.

Sin embargo, no colocaría su segundo MVP entre los mejores momentos de su carrera, ya que atesora más aquellos que no tienen que ver con los galardones o el deporte en general.

“Es difícil porque muchas de las cosas que más atesoro son pequeños momentos que no tienen que ver con el baloncesto. Uno de ellos fue ganar el campeonato con mi hermano cuando éramos compañeros en Polonia. Pequeñas cosas así”, dijo Trice a preguntas de Primera Hora luego de los BSN Awards celebrados en el hotel Hilton Garden Inn en Condado.

“También está mi primer juego universitario (con Michigan State), que se celebró en un portaaviones frente al entonces presidente (Barack Obama). No me malinterpretes. Aprecio esto, pero trato de centrarme en lo verdaderamente importante de la vida”, continuó.

El refuerzo, de 33 años, probablemente tendría dos premios de MVP en su hogar de no haber disputado apenas 18 partidos en 2025 tras llegar resentido de la CBA de China. Como consecuencia, Caguas tuvo una campaña llena de altibajos, en la que concluyó con récord de 18-16 y cayó ante los Cangrejeros de Santurce en los cuartos de final.

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Esta vez, la historia fue distinta, al menos en la regular. Estuvo disponible desde el inicio de la campaña con los Criollos y acumuló una media de 18.4 puntos y 10.1 asistencias en 34 partidos. A raíz de esto, el Valle del Turabo finalizó en el segundo puesto de la Conferencia A con balance de 22-12 y luce como uno de los favoritos al cetro.

“Siempre ayuda cuando estás desde el principio. Tienes un mejor pulso de cómo va la temporada y los equipos. Solo estoy feliz de estar saludable desde el saque. Ahora es llegar igual a los playoffs”, comentó el jugador.

Travis Trice está desde el saque con los Criollos, al igual que en el 2024. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Gana un lugar entre los grandes

Además de Trice, solo Juan “Pachín” Vicens, Raúl “Tinajón” Feliciano, Juan Báez, Teófilo Cruz, Raymond Dalmau, Mario “Quijote” Morales, Georgie Torres, Rolando Frazer, James Carter, Christian Dalmau y Walter Hodge Jr. han ganado múltiples veces este galardón.

El último fue Hodge en 2022 con los Capitanes de Arecibo. Siendo solo el segundo importado en entrar en ese club tan exclusivo, no sería descabellado pensar que ya se pasea entre los mejores en la historia de la liga local.

“En la historia de nuestro baloncesto hay que empezar a hablar de Travis y colocarlo como uno de los grandes armadores, más aún cuando tuvo una temporada como esta. Promediar casi 19 puntos y sobre 10 asistencias no es habitual”, opinó el dirigente y comentarista Tony Ruiz.

“Es un jugador que tiene todo el poder ofensivo para anotar desde cualquier parte de la cancha, pero como quiera comparte el balón. Es el motor de los Criollos. Debe ser uno de los mejores cinco armadores que han pasado por el BSN”, agregó.

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Por su parte, el periodista y analista Raúl Álzaga indicó que el importado de los Criollos es uno de los jugadores más talentosos que ha visto en la última década en Puerto Rico debido a la manera en la que crea su propio tiro sin la necesidad de una cortina.

“Travis ha probado ser un jugador fiable en el BSN. Es uno de los mejores refuerzos en años recientes. Que sea campeón y ahora dos veces MVP no es casualidad. De los mejores jugadores que he visto en los últimos 10 años en esta liga que sabe crear su propio tiro saliendo del dribble”, resaltó Álzaga.

“Hay muchos jugadores que necesitan una o dos cortinas para poder liberarse. Travis no necesita cortina. Si las tiene mejor todavía, pero no es un requisito para él obtener su tiro o crear para otros. Esa facultad lo diferencia de la mayoría de los armadores en este país”, abundó.

Trice y los Criollos recibirán el viernes, 10 de julio, a los Cangrejeros en el Coliseo Roger Mendoza para el primer juego de las semifinales de la Conferencia A. Si la serie se extiende a siete juegos, terminaría el 22 de julio.