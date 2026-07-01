Los Atléticos de San Germán contarán con André Curbelo y Montrezl Harrell cuando hagan su esperado regreso a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el próximo viernes, 10 de julio, ante los Leones de Ponce en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

San Germán, que no clasificaba desde 2023, tomó a la liga por sorpresa este año gracias, en gran medida, al desempeño de Curbelo. El armador, de 24 años y 6’0” de estatura, promedió 15.7 puntos, 6.4 rebotes y 6.7 asistencias en 28 juegos.

Su aportación fue clave para que los Atléticos terminaran en la primera posición de la Conferencia B del BSN con marca de 21-13 y le valió el premio de Progreso del Año, además de una nominación como finalista al Jugador Más Valioso en los Valores del Año.

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Sin embargo, el estelar canastero no juega desde hace tres semanas debido a una fascitis plantar. Como consecuencia, San Germán cerró la campaña perdiendo cuatro de sus últimos seis juegos. En cambio, el dirigente Eddie Casiano está confiado de cara a la serie contra los Leones porque Curbelo verá acción desde el primer partido en la llamada “Cuna del Baloncesto”.

“Tiene 24 años. Se espera que esté ready. Va a jugar desde el inicio. Esperamos que sea así porque será una serie bien dura”, aseguró Casiano a preguntas de Primera Hora antes de los BSN Awards celebrados en el hotel Hilton Garden Inn en Condado.

Más temprano, el joven armador no se atrevió a garantizar a El Nuevo Día si estará disponible para el inicio de las semifinales de la Conferencia. Según el portal Mayo Clinic, la recuperación de una fascitis plantar puede extenderse entre tres y seis meses, dependiendo de la respuesta al tratamiento y la constancia en la rehabilitación.

Los primeros cuatro partidos de la serie entre San Germán y Ponce se llevarán a cabo del 10 al 16 de julio. De ser necesario, se podría extender hasta el 18, 20 y 22 de julio. No obstante, Curbelo no fue el único jugador de los Atléticos que se perdió partidos en el último tramo de la temporada regular.

“No les voy a dar la espalda”

Harrell, de 32 años y 6’7” de estatura, estuvo varias semanas fuera por un esguince del ligamento colateral medial, pero su ausencia generó preocupación porque fue visto en el Intuit Dome en Inglewood, California, durante un juego de los Chicago Triplets, equipo con el que firmó en la liga BIG3.

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La liga, cuyo propietario es el rapero estadounidense Ice Cube, anunció al refuerzo como uno de los jugadores que participarían en su nueva temporada, que comenzó el 14 de junio. Aún así, Harrell se comprometió con Casiano a limitar su participación en la BIG3 a los partidos que no coincidan con los juegos ni las prácticas de los Atléticos en la postemporada.

“No me perderé ningún juego. Todo el mundo está especulando porque firmé con la BIG3, pero ya había tenido esa conversación (con la gerencia de San Germán). Si hay un juego que vaya a coincidir con uno de playoffs de mi equipo y tenga que perderme ese partido, eso no va a pasar”, contó el exenebeísta a este medio antes de la ceremonia.

“He estado con estos muchachos todo el año luchando para llegar a la posición en la que estamos ahora, y no les voy a dar la espalda en este momento. Cuando se trata de los playoffs, hay algo por lo que ganar que nos propusimos desde el principio del año. Tengo otros compromisos previos, pero si no confligen con nada de lo que hago aquí, no va a ser un problema”, abundó.

Harrell promedió un doble-doble de 17.2 puntos y 10 rebotes en 29 juegos durante la temporada regular. Regresó a cancha ante los Capitanes de Arecibo en el último partido de los Atléticos y dominó la pintura con 32 unidades y 14 capturas, incluyendo un canasto con 2.4 segundos que les aseguró el primer lugar de la Conferencia B.

“Extrañé estar con el equipo durante ese tiempo. Esto es algo que me encanta hacer. No lo veo realmente como un trabajo porque lo disfruto, pero tuve que alejarme de él por un tiempo para cuidar mi cuerpo”, contó el refuerzo.

“Me siento perfectamente bien ahora. Tomamos las precauciones necesarias. Mi condición física es lo que quiero recuperar a como estaba antes de tener que perderme un par de juegos. Sé que eso va a tomar un par de días, pero tenemos toda una semana antes de que comiencen los playoffs”, agregó.