La temporada regular del Baloncesto Superior Nacional (BSN) llegó el lunes a su fin y dejó definidos los cruces de las semifinales de conferencias, que marcarán el inicio de la postemporada a partir del 9 de julio, una vez concluya la tercera ventana clasificatoria de FIBA al Mundial.

El receso de poco más de una semana permitirá que el Equipo Nacional de Puerto Rico atienda dos compromisos de visitante en la clasificación mundialista, cuando enfrente a Canadá el 3 de julio y a Bahamas el 6 de julio.

En la Conferencia A, los campeones defensores Vaqueros de Bayamón, que finalizaron con el mejor récord del grupo, se medirán a los Gigantes de Carolina, cuartos clasificados. La otra serie enfrentará a los Criollos de Caguas, segundos sembrados, contra los Cangrejeros de Santurce, terceros. De esa sección quedaron eliminados los Osos de Manatí y los Mets de Guaynabo.

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En la Conferencia B, los Atléticos de San Germán, líderes del sector, abrirán la postemporada frente a los Leones de Ponce, mientras que los Capitanes de Arecibo chocarán con los Santeros de Aguada en la otra semifinal. En esta conferencia quedaron eliminados los Indios de Mayagüez y los Piratas de Quebradillas.

Todas las series de semifinales de conferencia se jugarán al mejor de siete partidos. Los ganadores avanzarán a las finales de conferencia, también pactadas a un máximo de siete encuentros, para definir a los dos equipos que disputarán el campeonato del torneo 2026.

Al momento, el BSN aún no ha anunciado el calendario de juego, aunque el director de torneo, el Lic. Ricardo Carrillo adelantó la semana pasada a Primera Hora que la intención es que cada día se juegue dos juegos y que cada serie juegue un día sí y uno no.

Bayamón iniciará la defensa del título conquistado la pasada temporada, cuando buscará abrirse paso nuevamente hasta la serie final en un torneo que entra ahora en su etapa de eliminación directa.