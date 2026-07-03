Puerto Rico saldrá este viernes al tabloncillo sin José Alvarado en busca de completar una misión casi imposible ante una Canadá reforzada por Shai Gilgeous-Alexander en el inicio de la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

La Selección Nacional llega a esta ventana con récord de 1-3, luego de ganar solo un juego en los primeros dos parones FIBA. Estos resultados colocan a los puertorriqueños en la tercera posición del Grupo B, por lo que necesitan ganar al menos uno de sus próximos dos juegos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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Canadá, que ya clasificó, lidera la llave con marca perfecta de 4-0. Le sigue Jamaica en el segundo lugar con 2-2 y Bahamas en el sótano con 1-3. Los boricuas poseen el mismo balance que los bahameños, pero los superan gracias a un diferencial de puntos de -13 frente a -44.

Sin embargo, el panorama podría cambiar fácilmente en esta última ventana debido a la baja sensible de Alvarado y al nivel de las plantillas que presentarán los rivales del Equipo Nacional, que enfrentará este viernes a Canadá y el lunes a Bahamas. Ambos juegos serán transmitidos a las 7:00 p.m. por Wapa Deportes.

El armador de raíces puertorriqueñas se ausentará del primer juego contra los canadienses para permanecer en Nueva York mientras oficializa su nuevo contrato de tres años por más de $14 millones con los Knicks. Aunque el acuerdo se alcanzó la semana pasada, el Convenio Colectivo de la NBA establece un periodo de moratoria hasta el 6 de julio, en el que los contratos acordados en la agencia libre no pueden hacerse oficiales.

José Alvarado en una práctica con Enrique Freeman y Ethan Thompson rumbo a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. ( FBPUR )

“Son cosas que no tenemos control. Como él renunció a su opción y va a renovar, tiene que esperar a la moratoria de seis días que está establecida en el Convenio Colectivo de la NBA. Esto fue algo trabajado con la FIBA, la NBA y no hay nada que se pueda hacer hasta el 6 de julio”, dijo el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos, a Primera Hora .

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Pese a que la moratoria vence el lunes, la FBPUR informó este jueves que el enebeísta estará disponible para el duelo ante los bahameños. No obstante, la Selección Nacional deberá medirse a Canadá con opciones limitadas en la posición de armador.

El único base que el dirigente Carlos González tendrá disponible será Jezreel “Macho” De Jesús, quien no había sido convocado desde una ventana clasificatoria al Mundial en 2023. De Jesús promedió 19.9 puntos y 4.2 asistencias esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Leones de Ponce.

“Jezreel está teniendo un gran momento en el BSN. Lo que pasa es que FIBA es distinto, pero es un jugador veterano y probado. Yo creo que puede hacer un tremendo trabajo porque sabe lo que tiene que hacer. Va a lucir bien”, opinó Eddie Casiano, exentrenador del Equipo Nacional, antes de darse a conocer la baja de Alvarado.

Jezreel De Jesús junto a Gian Clavell durante una práctica de la Selección Nacional en 2022. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Otros jugadores con los que González también podría experimentar en esa posición son los escoltas Gian Clavell, Alfonso Plummer y los hermanos Ethan y Stephen Thompson Jr. Canadá, en cambio, tendrá a un trabuco en cancha encabezado por Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso de la temporada 2026-27 de la NBA con el Thunder de Oklahoma City.

“Jugar por mi país es lo que soñaba de niño. Tener la oportunidad de hacer esto es especial, así que simplemente elijo aprovecharla cada vez que se presenta. Es así de sencillo”, expresó Gilgeous-Alexander, quien no vestía el uniforme de su seleccionado desde los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Dominados por Canadá en la última década

Canadá ha dominado a Puerto Rico en 17 de las 26 ocasiones que se han enfrentado. El último triunfo de los boricuas sobre los norteamericanos fue el 31 de agosto de 2013 en un Campeonato FIBA Américas. Esa noche, el mejor anotador del quinteto patrio fue Carlos Arroyo con 20 puntos, seguido por Renaldo Balkman con 18. Desde entonces, los canadienses acumulan tres victorias consecutivas.

La plantilla de Puerto Rico para esta ventana la completan Isaiah Piñeiro, Enrique Freeman, Devon Collier, Ysmael Romero, Arnaldo Toro y Alexander Kappos. El grupo no pudo practicar junto en la isla debido a los compromisos de los jugadores con sus respectivos equipos del BSN, pero tuvo una sesión el miércoles y otra el jueves.

“Estuve en la práctica anoche y vi distintas combinaciones. Puedo decir es que se vieron superbién. Hay una gran energía y una química”, aseguró Ramos.