El director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Carrillo, confirmó este miércoles que se encuentra investigando una alegada suspensión del refuerzo de los Atléticos de San Germán, Montrezl Harrell, por parte de la FIBA.

La información fue publicada originalmente en las redes sociales por el portal El Vacilón del BSN, pero la liga no ha sido notificada por el organismo internacional sobre una posible sanción contra Harrell. Además, ningún otro medio ha reportado el supuesto castigo.

“Estoy recopilando toda la data para hacer una determinación. Yo no he recibido documentación de la FIBA o de cualquier otro foro. Estoy esperando toda esa información”, informó Carrillo a Primera Hora .

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“Como director de torneo, tengo la facultad de hacer una investigación correspondiente a cualquier asunto, como esta situación que surge a raíz de una información no oficial”, continuó.

Harrell recibió en noviembre de 2025 una suspensión de tres meses por parte de la Agencia Antidopaje de China por haber arrojado positivo a carboxi-THC, metabolito que se encuentra en el cannabis, ocho meses antes. Esta sanción le impidió jugar con los Adelaide 36ers en la pasada temporada de la NBL de Australia.

El importado, de 32 años y 6’7” de estatura, estuvo varias semanas de junio fuera por un esguince del ligamento colateral medial, pero regresó el 27 de junio para el último juego de la temporada regular de los Atléticos frente a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

Esa noche terminó con un doble-doble de 32 puntos y 14 rebotes, además de encestar el canasto del gane que le aseguró a San Germán la primera posición de la Conferencia B del BSN con marca de 21-13.

Harrell, que promedió 17.2 puntos y 10 rebotes en la temporada regular, garantizó a este medio en la ceremonia de los BSN Awards que estaría disponible en todos los partidos de los Atléticos en la postemporada pese a su compromiso con los Chicago Triplets en la liga BIG3.

De confirmarse la suspensión por parte de la FIBA, su baja sería un golpe duro para las aspiraciones de San Germán, que inicia su ruta al campeonato este viernes cuando reciba la visita de los Leones de Ponce en el primer juego de la semifinal de la Conferencia B.