Los Capitanes de Arecibo llegarán a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con la espina de dos dolorosas eliminaciones en la primera ronda durante los pasados dos años, ambas en un séptimo juego por un margen de apenas dos puntos.

En 2024, fueron sorprendidos por los Osos de Manatí con una flotadora de Jhivvan Jackson cuando quedaban 10 segundos en el reloj. En 2025, permitieron que los Indios de Manatí remontaran un déficit de 20 puntos.

Alfonso Plummer tuvo el balón en sus manos en los segundos finales de ambos partidos. Sin embargo, desde este jueves buscarán reivindicarse y regresar al sitial que Arecibo una vez ocupó con el inicio de la semifinal de la Conferencia B del BSN ante los Santeros de Aguada en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

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“Sin dar excusas, la primera vez tuvimos que enfrentar a un Manatí con cuatro refuerzos y nosotros con dos. Yo creo que eso le dio una ventaja a los Osos en aquella serie, que se fue a siete juegos”, recordó el director de operaciones de los Capitanes, Luis Gabriel “Gaby” Miranda, en una entrevista con Primera Hora .

“El año pasado nos dolió mucho porque, sin tener ventaja de cancha local, pusimos la serie 3-2 a favor de nosotros al robar el quinto juego en Mayagüez. Tuvimos la oportunidad de acabar la serie en casa, pero no supimos preservar esa ventaja. El grupo era más joven también”, abundó.

Arecibo terminó la temporada regular en la segunda posición de la Conferencia B con marca de 18-16, mientras que Aguada finalizó tercero con 17-17. Aunque pocos esperaban que los Santeros llegaran a esta etapa del torneo, Miranda reconoce que no serán un rival fácil para unos Capitanes que tambalearon en el último tramo de la campaña.

“Nosotros lo que estamos buscando es pasar a la otra fase y llegar a los mejores cuatro. Creo que tenemos una gran oportunidad. Tenemos ventaja de cancha local. Aguada es un equipo que está bien conformado gracias al trabajo que hizo Allans (Colón, director de operaciones) y a la dirección de Pachy (Cruz, dirigente)”, opinó el director de operaciones de Arecibo.

Los Capitanes y los Santeros dividieron honores, 2-2, en la temporada regular. Además, cada equipo consiguió una de sus dos victorias ante el otro como visitante. Arecibo, en cambio, es quizá el equipo que más se benefició de la pausa que tomó el BSN por la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

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Beneficiosa la pausa FIBA para Arecibo

Los Capitanes cerraron la primera fase del torneo con una racha de cuatro derrotas al hilo, pero Miranda entiende que este tiempo le permitió al grupo reagruparse para recuperar el buen ritmo que mostró al principio de la campaña.

“La salida de Jack McVeigh se combinó con cinco lesiones de jugadores importantes para nosotros. En un momento dado tuvimos fuera a Justin Reyes, Emmy Andújar, Juan Pablo Piñeiro, Jorge Bryan Díaz y Rafael Pinzón. Esta semana nos dio la oportunidad de recuperarnos y ya todo el equipo está saludable gracias a Dios”, comentó el gerente.

Arecibo tendrá a todos sus jugadores disponibles para el primer partido contra los Santeros, con excepción de Ramses Meléndez, quien se encuentra participando en la Summer League de la NBA con los Spurs de San Antonio. No obstante, Miranda adelantó a este medio que esperan tenerlo de vuelta a partir del quinto partido en adelante, que se celebraría el 17 de julio si es necesario.

Meléndez, de 23 años, dio un salto exponencial esta temporada con los Capitanes de Arecibo al convertirse en una de las figuras principales de su elenco nativo con un promedio de 17.5 puntos, 5.2 rebotes y 2.3 asistencias en 23 encuentros.

Ramses Meléndez, de los Capitanes de Arecibo, en un juego contra los Osos de Manatí. ( BSN / José Santana )

Ante esta situación, Arecibo dependerá de la producción de Alfonso Plummer y Timothy Soares en la serie contra los Santeros. Plummer acumula una media de 17.3 unidades con 40.3 por ciento de tres. Soares, por otro lado, registra 17 tantos y 7.8 rebotes por desafío.

Reto de defender a “El Vikingo”

Pero Aguada también cuenta con jugadores capaces de quemar la malla en cualquier momento, como el dominicano Rigoberto Mendoza, quien a sus 34 años pudo haber sido considerado finalista al premio Jugador Más Valioso. Su firma fue cuestionada, pero “El Vikingo” demostró que todavía le queda mucho baloncesto al liderar la ofensiva de los Santeros con un promedio de 17.6 puntos por noche.

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“No te puedo dar la estrategia de cómo planificamos detenerlo, pero yo creo que ellos deben tener una idea de cómo lo vamos a defender. Rigoberto es un jugador que no podemos permitir que entre en ritmo porque es un jugador de racha que hay que respetar porque ha jugado ligas de alto nivel”, señaló Miranda.

“Tanto él como Iván Gandía y Antonio Ralat, que han tenido una gran temporada, son jugadores que no puedes permitir que entren en ritmo fácilmente porque pueden causar un problema”, continuó.

Rigoberto Mendoza, de los Santeros de Aguada, lanza una güira en un juego contra los Atléticos de San Germán. ( BSN / José Santana )

Además de Soares y el armador Derrik Walton Jr., los Capitanes tendrán como refuerzo al debutante Rashard Kelly, un delantero que cuenta con experiencia en las ligas de Italia, Turquía, Francia, Australia, Rusia y Lituania, y cuya última participación fue en Japón con el Aomori Watts, donde registró 14.3 unidades, 7.8 capturas y 4.8 asistencias por juego.

“Kelly es un jugador completo. Tal vez no tiene ese triple de 40 por ciento, pero sí lo anota. Hace todo lo demás. Es un tipo con un físico parecido al de Mike Harris. Pone la bola en el piso, es un gran pasador, termina fuerte en el canasto y puede anotar de diferentes maneras”, sostuvo el director de operaciones de los Capitanes.