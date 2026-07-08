La jueza Ingrid Caro Cobb, del Tribunal de Caguas, no encontró causa para juicio este miércoles contra el baloncestista Walter Hodge Jr. durante una vista preliminar por cargos de violencia de género.

La Fiscalía de Caguas, en cambio, informó que solicitó una vista en alzada, que fue programada inicialmente para el 13 de julio. Sin embargo, será pospuesta porque la defensa ya tenía otro caso pautado para esa fecha, según El Nuevo Día.

A pesar de la determinación de la jueza, Hodge Jr. seguirá utilizando un grillete electrónico porque las condiciones de su fianza permanecerán inalteradas. Por ello, no podrá reincorporarse por el momento a los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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Los Cangrejeros disputarán el viernes su primer juego de la postemporada, cuando visiten a los Criollos de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza. Si la serie se extiende a siete juegos, acabaría el 22 de julio. Santurce eliminó el año pasado a Caguas en cinco partidos en esta etapa del torneo.

De acuerdo con la querellante, Hodge Jr. le profirió palabras soeces en múltiples ocasiones y la amenazó con publicar en las redes sociales fotos íntimas durante una llamada telefónica el 16 de junio.

Como consecuencia, los Cangrejeros decidieron separar al jugador del equipo mientras completa el proceso, a la vez que el BSN activó el protocolo para el Manejo de Casos y Denuncias sobre Violencia Doméstica y de Género y lo suspendió indefinidamente.