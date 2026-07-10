¿Será Puerto Rico el nuevo paraíso de los jugadores de la NBA para pensar con quién firmar para la próxima temporada?

Resulta que según ha trascendido de un post en redes sociales, LeBron James está de vacaciones en Puerto Rico en un momento en el que toda la NBA espera porque anuncie con qué equipo jugará en la temporada del 2026-2027, la que será su 24ta en la liga, un récord sin precedentes.

Llama la atención que ande nuevamente por acá en el marco que hace unas semanas José Alvarado estaba en Puerto Rico cuando decidió su futuro con los Knicks de Nueva York, al renunciar a una opción que tenía para jugar con ellos otra temporada, para en su lugar firmar un pacto por tres años y $14 millones.

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Someone has spotted LeBron and Draymond golfing in Puerto Rico 👀👀👀 pic.twitter.com/wdMJHXX7Lk — ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) July 9, 2026

Y su estadía también resalta la atención por las compañías que lo rodean y el momento en que ocurre.

El astro de 41 años fue visto jugando golf el jueves junto a Draymond Green, delantero de los Warriors de Golden State, mientras continúan los rumores sobre cuál será su próximo destino tras informar que no regresará con los Lakers de Los Ángeles para la temporada 2026-27.

La imagen de ambos compartiendo en Puerto Rico, publicada entre otros medios por ESPN Cleveland, alimentó las especulaciones de un posible movimiento hacia Golden State, una posibilidad que ha cobrado fuerza durante la agencia libre.

Según reportó el periodista Anthony Slater, de ESPN, James también ha mantenido conversaciones con Stephen Curry durante la última semana, principalmente mediante mensajes de texto. Slater añadió que Green se encuentra de vacaciones con James en Puerto Rico y que ambos fueron vistos jugando golf.

La posibilidad de que James vista el uniforme de los Warriors no luce descabellada. Además de su estrecha amistad con Green, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA mantiene una excelente relación con Curry y con el dirigente Steve Kerr, con quienes compartió durante la conquista de la medalla de oro de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante gran parte de la última década, James y los Warriors protagonizaron una de las rivalidades más memorables de la NBA, enfrentándose en cuatro Finales consecutivas cuando el alero defendía los colores de los Cavaliers de Cleveland.

Ahora, con el objetivo de seguir aspirando a otro campeonato antes del retiro, Golden State aparece como una de las franquicias que podría ofrecerle esa oportunidad.

No es la primera vez que James visita Puerto Rico. En 2023 asistió a un partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, donde observó de cerca el ambiente del baloncesto puertorriqueño.

Esta vez, sin embargo, su presencia ha generado mucho más ruido. Aunque oficialmente se trata de unas vacaciones, el escenario y los acompañantes han convertido la visita en un tema de conversación dentro y fuera de la isla, mientras la NBA espera conocer el próximo capítulo en la carrera del máximo anotador de todos los tiempos.