Con el atardecer del Viejo San Juan pintado con destellos amarillos, el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) presentó este jueves en la Casa Olímpica la delegación de 442 atletas que representará a la isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

A solo 16 días del inicio de los justas regionales, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, el Copur dio a conocer la delegación más numerosa en comparación con la edición de San Salvador 2023, cuando fueron certificados 404.

La representación boricua estará compuesta por 226 mujeres (51.1%) y 216 hombres (48.9%), quienes competirán en 43 disciplinas deportivas. Del total de atletas, 187 pertenecen a deportes de conjunto.

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“Yo también me sorprendí del número, no esperaba que fuera tanto, pero uno trabaja para eso, para tener resultados. Las federaciones han hecho un trabajo extraordinario”, sostuvo la presidente del Copur, Sara Rosario, en un aparte con los medios de comunicación.

La Casa Olímpica acoge a los atletas. ( alexis.cedeno )

Rosario destacó que dejaron fuera a 30 plazas que no cumplieron con los requisitos de certificación. Según explicó, el objetivo es elevar cada vez más el nivel de exigencia y dejar claro a los atletas que es una competencia de alto nivel, por lo que no representan un escenario para foguear.

El equipo de atletismo será la disciplina con mayor cantidad de atletas con 49, un incremento significativo respecto a los 30 que participaron en los pasados Juegos.

Aunque la experiencia estará presente, un 62% de los atletas participarán por primera vez en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Ellos van a competir, van en buena lid. Sus tiempos y sus marcas están bien posicionados a nivel de la región... Algunos tendrán resultados y otros quizás no los esperados, pero eso pasa en todas las delegaciones. Es parte de que cojan un poco ya de esa experiencia, de ese relevo generacional. Hay muchos deportes de conjuntos con veteranos y jóvenes también”, manifestó Rosario.

La presidenta, además, mencionó que 99 de los atletas de la delegación ya saben lo que es subir al podio centroamericano, incluyendo 38 que poseen al menos una medalla de oro.

Entre ellos destaca la tenimesista Adriana Díaz, la atleta boricua activa con más preseas en estos Juegos, al acumular 12 medallas: siete de oro, dos de plata y tres de bronce. De hecho, Díaz fue la encargada de leer el juramento de atletas.

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Adriana Díaz cuenta con 12 medallas centroamericanas. ( alexis.cedeno )

Para estas justas, el Departamento de Alto Rendimiento (DAR) del Copur proyectó una cosecha de entre 96 y 100 medallas en la capital dominicana. Puerto Rico cerró su participación en San Salvador 2023 con 96 preseas, por lo que la meta es igualar o superar esa actuación.

“Es lo que ha determinado más o menos el DAR. Sabemos que vamos a perder muchas medallas con Santo Domingo porque están en su sede, ahí se crecen y son nuestros competidores. En ese análisis tiene que estar ese criterio; eso es importante. Pero, sin lugar a dudas, tenemos marcas y eventos pasados que nos dan ese estimado”, aseguró Rosario.

Como reconocimiento al rendimiento deportivo, Rosario anunció que los atletas que conquisten medallas, tanto en pruebas individuales como de conjunto, recibirán un incentivo económico. Los ganadores de preseas doradas recibirán $2,000, los de plata $1,000, mientras que los de bronce recibirán $500.

Primera balonmanista como abanderada

La ceremonia también incluyó el tradicional abanderamiento. La balonmanista Nathalys Ceballos fue presentada oficialmente como la abanderada de Puerto Rico y recibió la Monoestrellada de mano del secretario del Departamento Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz.

La abanderada Nathalys Ceballos. ( alexis.cedeno )

Acto seguido, el Copur homenajeó a varios exabanderados boricuas como Gloria Rosa (1990), Wilfredo “Cano” Vélez (2002), Ineabelle Díaz (2006), Aury Cruz (2014) y Beverly Ramos (2023), quienes recibieron una medalla conmemorativa por el centenario de los Centroamericanos.

En la actividad también se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la leyenda del baloncesto puertorriqueño, José “Piculín” Ortiz.

Como homenaje, los atletas vistieron una camiseta blanca con el mensaje “Yo soy Puerto Rico” en el frente y el emblemático número 4 de Ortiz en la espalda.