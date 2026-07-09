Dos décadas después de disputar sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, Nathalys Ceballos regresará al mismo escenario donde comenzó su historia con la Selección Nacional adulta de Balonmano femenina, pero esta vez con la responsabilidad más grande de su carrera, portar la Monoestrellada en la ceremonia de inauguración de Santo Domingo 2026.

La riograndeña, de 36 años, vivirá su sexta justa regional. En el 2006, con apenas 16 años, debutó con el equipo adulto en los Juegos de Cartagena de Indias, en Colombia, aunque la competencia de balonmano se celebró precisamente en una sede alterna en la ciudad Santo Domingo, República Dominicana. Ahora, regresará a la capital quisqueyana como la primera balonmanista del país en recibir el honor de ser abanderada de la delegación boricua.

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Los Juegos se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, mientras que el balonmano femenino se llevará a cabo del 29 de julio al 6 de agosto.

Ceballos suma cinco medallas centroamericanas. ( Copur (Suministrada) )

Ceballos, quien acumula cinco medallas centroamericanas -una de bronce y cuatro de platas-, consideró en una conversación vía telefónica con Primera Hora que la designación trasciende lo personal. Para ella, representa un reconocimiento al crecimiento de su deporte.

¿Qué significa volver a representar a Puerto Rico?

“Para mí representar a Puerto Rico es un privilegio, porque no todos tienen la oportunidad de hacerlo”.

“Es un placer poder llevar el nombre de Puerto Rico en tu uniforme y poder unir una isla porque en todos estos eventos el país se para. Es un orgullo”.

¿Cómo recibiste la noticia de que serías la abanderada?

“Ha sido uno de los momentos más bonitos y más emotivos que he vivido hasta el día de hoy en mi carrera como atleta. Ser la abanderada de Puerto Rico en unos Centroamericanos, representa mucho más que un logro y un honor personal para mí”.

“Esto es un logro para toda la comunidad del balonmano, significa un reconocimiento al trabajo, a la perseverancia y al crecimiento de un deporte que por muchos años hemos estado luchando para tener visibilidad. Así que yo creo que llegó nuestro momento, nuestra oportunidad”.

“Siempre digo que en los deportes no tradicionales los niños también pueden tener oportunidades y obtener grandes logros, como estamos obteniendo nosotros ahora. Espero que este momento sea de inspiración a muchos niños y a muchos jóvenes para que crean en nuestro deporte y se atrevan a soñar”.

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Serás la primera atleta de balonmano puertorriqueña en portar la bandera en unos Juegos Centroamericanos. ¿Eso añade una responsabilidad?

“La realidad es que sí, siento una responsabilidad. Es cargar con los sueños no solamente de nosotros los atletas que estaremos, sino con los sueños de un país entero”.

La riograndeña pertenece al club Guerrilleros de Río Grande. ( Copur (Suministrada) )

¿Qué recuerdas de la primera vez que vestiste el uniforme de Puerto Rico?

“La primera representación que tuve fue a mis 13 años. Como dato curioso, mi mamá y mi papá me habían comprado un pasaje para Disney, pero con 13 años yo estaba entrenando con la Selección Sub-21, y me escogieron para ser parte de ese equipo que iba a un Panamericano Junior”.

“Entonces, mi mamá me dijo, ‘Nathalys, tú decides, está en tus manos. Te quieres ir con nosotros para Disney o te quieres ir a representar a Puerto Rico’. Yo tomé la decisión de ir a representar a Puerto Rico en mi primer torneo oficial. Esa fue la decisión que marcó mi carrera porque obtuve medalla de bronce, y yo estaba por debajo de la edad”.

“Tres años después, hice la Selección adulta con 16 años y participé de mis primeros Centroamericanos, que fueron en Cartagena, pero la sede particular de balonmano se dio en Santo Domingo, donde van a hacer los Juegos ahora, 20 años después. Vuelvo al inicio donde comenzó mi carrera en la Selección adulta”.

¿Cómo ves al equipo de Puerto Rico para Santo Domingo 2026?

“Estamos en un relevo generacional. Estamos en una transición con jóvenes que están integrándose al equipo. Son nenas con talento, comprometidas, disciplinadas y nosotras, las veteranas, intentamos transmitirles la pasión para que ellas sepan cuál es la importancia de estos Juegos. Y que este evento nos da una clasificación a los Panamericanos”.

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“Nos estamos acoplando bien. Creo que ellas nos suman con su energía, su juventud, y nosotras con la veteranía”.

“De hecho, ahora en la Copa Caribe (el pasado mayo), las nenas hicieron un excelente trabajo. Estoy bien orgullosa por cómo han afrontado esta responsabilidad”.

¿Crees que pueden volver al podio?

“Dejándome llevar por esa excelente participación que tuvimos en la Copa, voy a mis Fieras y sé que nos vemos ahí, en el podio”.

Tu hermano, José Ceballos, también integra la Selección Nacional masculina de Balonmano. ¿Qué significa compartir esta experiencia con él?

“Estos son como los cuartos o quintos Juegos juntos. Es un orgullo para nuestra familia, nuestros seres queridos y nuestro club, Guerrilleros de Río Grande, que los dos tengamos la oportunidad y el privilegio de representar a Puerto Rico. Queremos que los nenes vean en nosotros un ejemplo a seguir. Que sepan que si nosotros lo logramos, ellos también pueden con trabajo, disciplina, esfuerzos y sacrificios”.

Además de jugar, ¿A qué te dedicas?

“Aún pertenezco al club donde comencé en Río Grande. Siempre digo que el balonmano me ha ayudado no solo dentro de la cancha, sino también en lo personal y en lo profesional. Tengo la oportunidad de ser parte del equipo de trabajo de la Federación. Soy la jefa de árbitro aquí en Puerto Rico y estoy trabajando con las categorías menores”.

“Trabajo con el arbitraje a nivel nacional, y se me presentó una oportunidad como árbitra internacional en un Mundial juvenil. Ahora tengo una designación para los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026. Es la primera vez en la historia de Puerto Rico que dos personas van a participar de esos eventos como árbitra que serían mi compañera Kitsa Escobar y yo”.

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¿Cómo combinas ser jugadora y tener una diferencia con un árbitro?

“Pienso que lo puedo manejar mejor por ser árbitra. Tengo esa mentalidad de lo que es ese rol. Me encargo de antes de empezar el partido, decirle a mis Fieras que no importa la decisión que tomen, no les hablen para mantener un respeto a lo que es el arbitraje”.

Ceballos también es árbitra de balonmano. ( Suministrada )

¿Cómo te describes en la cancha?

“Con mucha actitud y bien competitiva. Creo que la parte que más disfruto cuando estoy en el juego es la que me toca defender porque soy bastante intensa y agresiva”.

“Y eso es lo que me gusta transmitirle a mis compañeras que vienen subiendo, que tengan intensidad y actitud. Soy líder dentro y fuera. Me gusta dar el ejemplo a mis compañeras. Quiero que ellas vean que todo lo que he logrado es por mi trabajo duro”.

Tienes 36 años, ¿cuántos años tiene la menor del grupo?

“Es bien curioso porque estas menores me la hacen. Se ponen a hacer TikTok, y ahora me incluyen”.

“Las menores tienen 17, estamos hablando que les llevo casi 19 años de diferencia, pero la química y la conexión que hemos creado entre nosotras ha sido espectacular”.