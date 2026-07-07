El béisbol tendrá, por primera vez, un espacio dentro de la plataforma deportiva escolar Buzzer Beater con la celebración del Buzzer Beater Baseball Classic.

El torneo, que reunirá a 32 equipos de escuela superior, marcará el inicio del calendario académico 2026-27, cuando se ponga en marcha del 6 al 20 de septiembre en el Estadio Yldefonso Solá Morales y en el Complejo Deportivo del Este en Caguas.

Con esta incorporación, el béisbol se suma a los ya consolidados torneos de baloncesto, voleibol y fútbol que organiza la plataforma.

El presidente y fundador de Buzzer Beater, Bryan Eloy García, compartió en una conversación vía telefónica con Primera Hora que la competencia estará abierta a colegios, escuelas públicas y academias especializadas en béisbol, con el propósito de brindar una oportunidad a jóvenes peloteros de distintos trasfondos educativos.

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“Luego de haber establecido el torneo de baloncesto, que ya va para 10 años, el de voleibol que va para ocho ediciones y el de fútbol que va para su quinta, entendíamos que era meritorio dar el paso de agregar otro deporte y qué mejor que añadir el béisbol, donde tenemos muchos peloteros boricuas en Grandes Ligas“, expresó García.

El presidente destacó que la tradición beisbolera del país fue determinante para darle vida al nuevo proyecto.

“Tenemos una historia del béisbol bien bonita, donde muchos atletas han podido representar a la isla en el escenario más importante, y ahora nosotros queremos poder también aportar a ese deporte y a la exposición de los jóvenes con nuestra plataforma”, agregó.

Formato

La primera edición estará dirigida a estudiantes de escuela superior, desde noveno grado o de 14 años en adelante, y se disputará bajo el formato de eliminación sencilla.

"Vamos a aceptar 32 equipos, lo que representa el torneo de mayor participación en Puerto Rico. Queremos abrir la oportunidad para que un joven de escuela pública, que a lo mejor no tenga los recursos para estar en una academia especializada, pueda exponer su talento en un torneo tan importante como este“, indicó.

Las instituciones interesadas deberán completar un formulario de intención de participación a través de la página oficial de Buzzer Beater. Posteriormente recibirán el reglamento y los requisitos de elegibilidad, antes de que la organización seleccione los 32 participantes de la edición inaugural. La participación será libre de costo.

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García adelantó que se celebrarán entre tres a cuatro partidos por día en cada una de las instalaciones cagüeñas a partir de las 9:30 a.m. La entrada a los choques también es libre gratis.

Como ocurre en los demás torneos de la plataforma, el evento contará con transmisiones a través de Facebook y YouTube, además de ofrecer estadísticas, fotos y videos durante toda la competencia.

“Sé que esto va a ser una oportunidad de crecimiento para los jóvenes y vamos a crear un mercado donde las escuelas puedan ofrecer becas a estos estudiantes. Lo hemos hecho ya, gracias a los torneos se han abierto muchas puertas para que puedan estudiar y hacer deporte en las escuelas”, sostuvo.

Caguas como sede

García explicó que la elección de Caguas respondió a la intención del municipio que existía desde hace un tiempo por desarrollar un evento de dicha plataforma en la ciudad criolla.

“Caguas fue algo sumamente importante. El alcalde William Miranda Torres, desde hace tiempo, tenía interés en hacer algo de Buzzer Beater allí. Además, cuentan con una unidad especializada en béisbol y, bajo el liderato de Héctor Falero, llevaban tiempo impulsando este proyecto. Este año se alinearon los planetas y Dios permitió que se diera la oportunidad“, comentó.

El presidente también resaltó que el torneo contará con el apoyo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

“Para nosotros es importante tener al ente rector del béisbol en este esfuerzo“, sentenció.