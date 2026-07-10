La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) anunció hoy viernes las selecciones nacionales masculina y femenina que representarán a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con ambos equipos confeccionados bajo una combinación de juventud y experiencia para aspirar al podio regional.

La selección masculina competirá del 23 al 31 de julio bajo la dirección de Jamille Torres Rosario.

El equipo está integrado por Ismael Alomar Vega, Arnel Luis Cabrera Rivera, Dennis del Valle Villalobos, Howard García Troche, Klistan Lawrence Vidal, Axel Meléndez Watts, Pedro Molina Mercado, Kevin Rodríguez, Jonathan Rodríguez López, Eliel Salva Torres, Jair Santiago Sánchez y Pelegrín Vargas Colorado.

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Pelegrín Vargas, hijo, es nuevamente cabeza de la Selección Nacional de Voleibol masculino. ( Suministrada )

Torres explicó que el núcleo del conjunto es el mismo que participó recientemente en un torneo en México, donde el cuerpo técnico evaluó a la nueva generación de jugadores. Sin embargo, para los Centroamericanos incorporó a figuras de mayor recorrido internacional como Vargas, Molina, Rodríguez, García y Del Valle.

“Creemos que existe un buen balance entre juventud y veteranía, y nuestro objetivo es claro: competir al más alto nivel y regresar al podio”, expresó el dirigente.

Por su parte, la selección femenina verá acción del 1 al 9 de agosto bajo las órdenes de Juan Carlos Núñez, quien viene de guiar a Puerto Rico a la medalla de plata en el Final Four de NORCECA celebrado en junio en Ponce.

El torneo femenino será del 1 al 9 de agosto. ( Suministrada )

La plantilla mantiene a ocho jugadoras que integraron ese subcampeonato: Decelise Champion, Adriana Rodríguez, Ana Sofía Jusino, Wilmarie Rivera, Valeria Vázquez, Jennifer Nogueras, Nataly García y Leandra Mangual.

Al grupo se unen Diana Reyes, Shara Venegas, Dariana Hollingsworth y Paola Santiago, incorporaciones que buscan fortalecer el bloqueo, la recepción, la defensa y la profundidad ofensiva para afrontar un torneo más largo y exigente.

Según la FPV, la convocatoria femenina representa una evolución del grupo que compitió en Ponce, al mantener la continuidad del núcleo principal mientras añade experiencia en posiciones clave.

La federación, presidida por César H. Trabanco, indicó que ambas selecciones fueron confeccionadas con el objetivo de mantener a Puerto Rico entre los protagonistas del voleibol regional durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe.