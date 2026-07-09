Foxborough, Massachusetts. Gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en la segunda parte, Francia venció el jueves por 2-0 a Marruecos y se clasificó para las semifinales del Mundial por tercera vez consecutiva.

Mbappé y Dembélé marcaron sus goles en un lapso letal de seis minutos, una vez cumplida la hora de juego, en el estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra, a las afueras de Boston.

El gol de Mbappé en el minuto 60 fue el octavo del astro en el torneo y le permitió empatar con el argentino Lionel Messi en lo más alto de la clasificación de goleadores.

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¡¡¡GOLAAAAAZO DE FRANCIA!!! ¡¡¡GOL DE KYLIAN MBAPPÉ!!!



El crack francés firma una tremenda anotación para ponerse 1-0 arriba de Marruecos.



8 goles en la Copa del Mundo 2026… ¡20 en Mundiales! pic.twitter.com/chTfI85gGU — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 9, 2026

Dembélé amplió la ventaja en el minuto 66, sumando así su quinto gol en Norteamérica.

Los Bleus se enfrentarán al ganador del partido entre España y Bélgica en la semifinal que se disputará el 14 de julio en Arlington, Texas.

Francia pudo adelantarse en la primera parte cuando Mbappé falló un penalti en el minuto 26. El árbitro argentino Facundo Tello señaló el penalti tras una falta de Noussair Mazraoui sobre la estrella francesa, que fue confirmada por el VAR.

Mbappé se encargó del lanzamiento y dio una serie de pasitos antes de rematar. El portero marroquí Bono no se dejó engañar y atajó el disparo raso lanzándose hacia su derecha.

Francia venció a Marruecos en las semifinales del Mundial de 2022 en Catar, cuando los Leones del Atlas se convirtieron en el primer equipo africano en llegar a esa fase. Francia sigue en liza para convertirse en la tercera nación en disputar la final de tres Mundiales consecutivos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.