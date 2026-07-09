Así pues, tu equipo favorito ha quedado eliminado del Mundial. Quieres seguir viéndolo, pero necesitas un motivo para animar a alguien y mantener el interés.

La idea de animar a cualquier equipo que no sea el propio puede resultar inconcebible para algunos, pero no te vamos a tachar de aficionado de conveniencia. De hecho, estamos aquí para echarte una mano con una guía práctica sobre los equipos clasificados para los cuartos de final.

¡¡COMPLETAMENTE OFICIAL: ASÍ QUEDARON LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL MUNDO!!



➤ Francia vs Marruecos.

➤ España vs Bélgica.

➤ Noruega vs Inglaterra.

➤ Argentina vs Suiza.



Con ustedes, las 8 MEJORES SELECCIONES DEL PLANETA. Con ustedes, las 8 selecciones que siguen… pic.twitter.com/0AKjPeZwSc — Invictos (@InvictosSomos) July 7, 2026

Hemos incluido las cuotas de cada equipo para ganar la final, según el consenso de varias casas de apuestas estadounidenses a fecha de miércoles, e incluso hemos añadido los cánticos que necesitas para integrarte a la perfección. Aquí tienes las ocho opciones, por orden alfabético.

PUBLICIDAD

Argentina

Probabilidades de ganar el trofeo: +400 (apuesta de $10, ganancia de $40)

Jugador destacado: ¿Has oído hablar de un tal Lionel Messi?

Lo que hay que saber: Los argentinos aspiran a convertirse en la primera selección en revalidar el título de la Copa del Mundo masculina desde que lo hiciera Brasil en 1962. Messi —sí, él mismo— es el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, con 21 goles, y este año lidera la clasificación de goleadores del torneo con ocho tantos.

Canción preferida: “Vamos, vamos Argentina”

Elige este equipo si te gustan: las apuestas seguras, los filetes sabrosos y los números 10 con gran talento.

Bélgica

Probabilidades de ganar el trofeo: 30 a 1 (apuesta de $10 $, ganancia de $300)

Jugadores destacados: Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois

Lo que hay que saber: Los belgas eliminaron a Estados Unidos en octavos de final, y muchos en todo el mundo consideraron que se había hecho justicia tras la intervención del presidente Donald Trump para que Folarin Balogun volviera a formar parte de la convocatoria de la selección estadounidense para ese partido. Las expectativas previas al torneo en torno a Bélgica eran bajas, ya que quedaban muy pocos de sus veteranos habituales en la plantilla.

Canción preferida: “Waar is dat feestje” (¿Dónde está la fiesta?) o “Tous ensemble” (Todos juntos)

Elige este equipo si te gustan: los gofres, el chocolate, los bailes de moda y las “generaciones de oro” que perduran en el tiempo pero que no rinden lo esperado.

PUBLICIDAD

Norway 🇳🇴 vs England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 in the Quarterfinals of the 2026 FIFA World Cup 💪🏾😅 pic.twitter.com/ttnrYX71zX — Mpire (@mpiredivine) July 8, 2026

Inglaterra

Probabilidades de ganar el trofeo: +450 (apuesta de $10, ganancia de $45)

Jugadores destacados: Harry Kane y Jude Bellingham

Lo que hay que saber: No se ha hablado mucho de ello... pero la selección masculina de Inglaterra no ha ganado ningún gran torneo desde el Mundial de 1966. Los ingleses inventaron el fútbol, pero rara vez han sido los mejores en este deporte.

Canción favorita: “It’s coming home”

Elige este equipo si te gustan: Oasis, los leones, el fish and chips y décadas de sufrimiento.

Francia

Probabilidades de ganar el trofeo: +180 (apuesta de $10, ganancia de $18)

Jugadores destacados: Kylian Mbappé y Michael Olise

Lo que hay que saber: Francia se proclamó campeona en 2018, subcampeona en 2022 y es la favorita de muchos este año. El seleccionador saliente de Francia, Didier Deschamps, ya es una leyenda del Mundial, tras haber ganado el título como capitán de la selección francesa en 1998 y haber llevado al equipo a conquistar el trofeo veinte años después.

Canción preferida: “Allez les bleus” (¡Vamos, azules!)

Elige este equipo si te gustan: las baguettes, las grandes torres, el champán y los ataques temibles.

Marruecos

Probabilidades de ganar el trofeo: 27-1 (apuesta de $10, ganancia de $270)

Jugadores destacados: Achraf Hakimi y Yassine Bounou

Lo que hay que saber: En 2022, Marruecos se convirtió en la primera nación africana o árabe en alcanzar las semifinales del Mundial, lo que supuso un hito para este deporte. Los marroquíes pueden volver a lograrlo cuatro años después, pero para ello tendrán que vencer al mismo equipo, Francia, que los eliminó en las semifinales hace cuatro años.

PUBLICIDAD

Canción favorita: “Dima Maghrib” (Marruecos para siempre)

Elige este equipo si te gustan: los desiertos, los zocos y los equipos menos favoritos.

Noruega

Probabilidades de ganar el trofeo: 14-1 (apuesta de $10, ganancia de $140)

Jugadores destacados: Erling Haaland y Martin Odegaard

Lo que hay que saber: Los noruegos disputan su primer Mundial masculino desde 1998 y nunca habían llegado tan lejos. Tanto en los estadios como en su país, sus aficionados se han convertido en sinónimo de sus actuaciones en el “Viking Row”.

Canción preferida: “¡Ro! ¡Ro!" (¡Rema! ¡Rema!)

Elige este equipo si te gusta: el remo, Snapchat, los delanteros rubios y altos, y ganar a Brasil.

More Closer Angle of "Viking Row" celebration by Halland and it's Norway Team.



Those who don't know about Viking Row:



>Began in Dec 2025

> Ole Froysrad aka "Mr Row Row" came up with Chant inspired by Viking Rowing.

>Now became symbol og Norwegian Team's World Cup run.#Norway pic.twitter.com/uvsBeI2MOu — Dear Men (@Dear_Men_Life) July 6, 2026

España

Probabilidades de ganar el trofeo: +360 (por cada $10 apostados, se ganan $36)

Jugadores destacados: Lamine Yamal y Rodri

Lo que hay que saber: España no ha encajado ningún gol en este torneo —sí, ni siquiera uno en cinco partidos—. Y en Yamal, el equipo cuenta con un extremo que fue toda una revelación con 16 años en el camino hacia la conquista del Campeonato de Europa de 2024. El lunes es su cumpleaños, cuando cumplirá la «madura» edad de 19 años.

Canción favorita: Lolololo

Elige este equipo si te gustan: las paradas, los partidos sin encajar goles, el fútbol de posesión y los extremos jóvenes.

Suiza

Probabilidades de ganar el trofeo: Según muchas casas de apuestas, los suizos son los que tienen menos posibilidades. Su cuota es de 30 a 1 o más, dependiendo de la casa de apuestas.

Jugadores destacados: Granit Xhaka y Johan Manzambi

PUBLICIDAD

Lo que hay que saber: La selección suiza siempre ha rendido a un buen nivel en la Eurocopa y ahora, por fin, está dando un paso adelante en el Mundial, al alcanzar los cuartos de final por primera vez en 72 años. Es un rival difícil de batir en los 90 minutos.

Canción preferida: “Hopp Schwiiz” (¡Vamos, Suiza!)

Elige este equipo si te gustan: Roger Federer, la diversidad lingüística, la inmigración y un buen transporte público.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.