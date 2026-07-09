Atlanta. La Asociación Egipcia de Fútbol afirmó que “no puede quedarse callada” tras lo que considera un arbitraje injusto y parcial en la derrota de Egipto por 3-2 ante Argentina en los octavos de final del Mundial el martes.

El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, y varios jugadores criticaron la actuación arbitral tras quedarse atónitos ante la reacción de Argentina, que marcó tres goles sin respuesta en 13 minutos para completar una de las grandes remontadas de la historia de los Mundiales.

“La defensa de los derechos e intereses de la selección egipcia no es un asunto que pueda ignorarse, minimizarse o tratarse como algo secundario”, señaló la EFA (siglas en inglés de la federación) en un comunicado. “Es una responsabilidad que asumimos con plena convicción y determinación”.

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El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, señaló en un comunicado emitido la noche del miércoles que, aunque el debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, “las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”.

“Nadie puede poner en duda la integridad de los árbitros de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA”, afirmó. “Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que den lugar a amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien”.

La EFA afirmó que el árbitro no utilizó correctamente el sistema de vídeoarbitraje (VAR), lo que provocó la derrota ante Argentina.

Egipto parecía haber marcado su segundo gol en el minuto 58, pero tras consultar el VAR se determinó que Marwan Attia había cometido una falta sobre el defensa argentino Lisandro Martínez al inicio de la jugada que culminó en el gol.

“Varios incidentes clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia y la equidad de las decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido”, rezaba el comunicado de la EFA.

Collina señaló que “durante una competición, preferimos no centrarnos en incidentes concretos”, pero respaldó la decisión sobre Attia.

“Si se detecta una irregularidad en el desarrollo de la jugada y se considera que influyó en el gol, el VAR recomendará una revisión sobre el terreno de juego”, explicó Collina. “No existe un límite definido ni en cuanto a la distancia a la portería ni en cuanto al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol”.

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Afirmó que, en el caso en cuestión, Attia “pisa claramente el pie del argentino número 6, Lisandro Martínez”.

“Creemos que una falta es una falta”, añadió Collina. “Independientemente de si la falta parece “evidente”, si el árbitro no la ha visto en el terreno de juego, el VAR puede intervenir".

Más tarde, Mostafa Ziko marcó y dio a Egipto una ventaja de 2-0, pero Argentina tomó la iniciativa cuando Lionel Messi asistió a Cristian Romero en el minuto 79, el primero de tres goles consecutivos.

Hassan levantó los brazos formando una “X” para denunciar un abuso racial tras el gol de la victoria de Argentina, a los dos minutos del tiempo añadido. Tras el partido, Hassan declaró que su equipo había sido víctima de un sistema futbolístico que favorecía a Messi y a Argentina.

En el dramático desenlace del partido, el entrenador de porteros de Egipto, Saafan Elsaghir, fue expulsado y se mostraron varias tarjetas amarillas a jugadores egipcios. El comunicado de la EFA señaló que varios expertos y analistas han defendido a Egipto, subrayando la importancia de la integridad, la equidad y la transparencia en el arbitraje en el mayor escenario del fútbol.

El comunicado de la EFA reflejaba la frustración de los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados egipcios.

“Todo jugador que vista la camiseta de Egipto, y todo aficionado que apoye al equipo, merece justicia, respeto y una aplicación equitativa de las reglas del juego”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.