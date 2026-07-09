Menos de dos meses después de su más reciente victoria por nocaut, el invicto prospecto Juanmita López de Jesús volverá a subir al ensogado, pero esta vez lo hará por primera ocasión como profesional frente a su gente cagüeña.

López (6-0, 3 KO’s) formará parte de la cartelera que presentará Miguel Cotto Promotions el próximo 15 de agosto en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas. En dicho escenario, Juanmita buscará extender su paso perfecto y seguir consolidándose como una de las principales promesas del boxeo puertorriqueño.

El peleador regresa a la acción luego de despachar al español Alberto Motos en el primer asalto de su combate celebrado a finales de junio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Una recta de izquierda envió a Motos a la lona cuando restaba un minuto del primer asalto.

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“Estamos bien contentos de la oportunidad de demostrar porque Juanmita López es uno de los mejores prospectos en Puerto Rico y en el mundo. Esta vez sí que estamos en casa”, compartió el púgil, de 20 años, a través de una conversación vía telefónica con Primera Hora .

“Salimos bien de ese combate anterior, literalmente no cogimos ni un solo golpe. Así que estamos fresquecitos todavía, por lo que podemos volver rápidamente. Hay que mantenernos activos, así que aprovechamos esta oportunidad que nos brindan de poder estar en mi casa, en Caguas”, agregó.

Otra razón para aceptar esta pelea, indicó López es mantener a su fanaticada pendiente a su carrera.

Aumentar los asaltos

Aunque todavía desconoce quién será su rival y si el combate será pactado a seis u ocho asaltos, López aseguró que espera dar el salto en distancia. El cagüeño suma tres peleas a cuatro vueltas y otras tres a seis.

“Todavía no tenemos seguro si es a seis o a ocho. Estamos esperando la confirmación de la compañía, pero vamos a estar preparados para lo que sea porque hemos hecho un gran trabajo. Me encantaría ir subiendo de asaltos. Eso es lo que queremos y estamos bastante preparados para eso”, aseguró López.

El boxeador considera que por su desarrollo a través de sus pasadas reyertas está listo para asumir compromisos de mayor nivel en la división de las 115 libras.

“En año y medio hemos hecho un gran trabajo. Nos hemos adaptado bastante bien y se ha visto el crecimiento de Juanmita en el ring, que eso era lo más que queríamos. Ya estamos preparados para retos mayores. Sabemos que prontamente vienen esas peleas fuertes y queremos demostrar que Juanmita es una carta sólida en las 115 libras”, manifestó López.

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Un regalo para los López

La velada también tendrá un significado especial para la familia López, ya que será la primera ocasión en que Juanmita y su hermana, Belisa López, compartirán una misma cartelera como profesionales.

“Es un buen cartel donde estará mi hermana también. Es la primera vez que estamos juntos en una misma cartelera y qué más brutal que sea en Caguas”, concluyó.