Los Vaqueros de Bayamón y los Santeros de Aguada ganaron el lunes el tercer juego de sus respectivas semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para colocarse al frente 2-1 en sus series.

Ambos quintetos están a dos victorias de asegurar su boleto a la final de sus conferencias.

En el Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón dominó a los Gigantes de Carolina-Canóvanas con marcador de 101-78, apoyado por una ofensiva que contó con cinco jugadores en cifras dobles.

Jassel Pérez encabezó el ataque con 20 puntos y siete rebotes, mientras Gary Browne añadió 15 tantos, cinco capturas y seis asistencias. Damian Jones y Stephen Thompson Jr. aportaron 14 unidades cada uno.

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Los Vaqueros sumaron 32 puntos desde el banquillo.

“Estamos defendiendo la casa y aún no hemos terminado nada. Falta un montón para que se terminé... Todos vinimos enfocados, tenemos días practicando fuerte y trabajando lo que tenemos que hacer dentro de la cancha”, expresó Pérez en la transmisión tras el partido.

Aunque su actuación no fue suficiente para evitar la derrota, Tremont Waters cargó con la ofensiva de los Gigantes al terminar con 26 puntos y ocho asistencias. Jaylen Nowell agregó 13 tantos.

Mientras, en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, los Santeros robaron uno al imponerse 98-86 sobre los Capitanes de Arecibo.

Iván Gandía lideró la ofensiva aguadeña con 23 puntos, y Joel Soriano registró un doble-doble de 20 tantos y 10 rebotes.

Rigoberto Mendoza colaboró con 16 unidades y John Holland sumó 10. Aguada también hizo daño cerca del canasto al sumar 40 puntos en la pintura.

Por los Capitanes, Alfonso Plummer fue el mejor anotador con 21 puntos. Arecibo contó con cuatro jugadores en doble dígito, pero no pudo aprovechar la ventaja de cancha local para tomar ventaja en la serie.

Ambas semifinales continuarán el miércoles a las 8:00 p.m. Bayamón visitará a los Gigantes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, de Canóvanas, mientras Arecibo viajará al Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado para medirse nuevamente a los Santeros.

Entretanto, las otras dos semifinales, igualadas a 1-1, reanudarán acciones este martes a las 8:00 p.m. Los Cangrejeros de Santurce visitarán a los Criollos de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza, y los Leones de Ponce enfrentarán a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Arquelio Torres.