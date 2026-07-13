Un mes después de la tragedia provocada por los dos terremotos que estremecieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio, la delegación de ese país desfilará en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 el próximo 24 de julio.

Así lo confirmó la secretaria general de Centro Caribe Sports y presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, quien reveló que el comité venezolano completó el proceso para participar en la justa regional, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto.

PUBLICIDAD

“La delegación de Venezuela va sólida. Hoy (jueves pasado) enviaron todo el visado de la gente. Están haciendo un gran esfuerzo por finalmente poder preparar en estas últimas semanas a la delegación”, expresó Rosario en un aparte con los medios de comunicación tras la presentación de la delegación boricua y el abanderamiento en la Casa Olímpica.

“Ya por lo menos hoy (jueves pasado) vi el listado. Van con una gran cantidad de atletas oficiales. Han hecho de tripas corazones en estas últimas semanas para poder estar listos y verlos hoy con una documentación, con todos sus aletas registrados, oficiales, jueces y todo lo demás, también nos llena de gran alegría porque entendemos lo que deben estar pasando”, agregó la secretaria.

Rosario explicó que han mantenido comunicación constante con las autoridades deportivas venezolanas para brindar apoyo dentro de las posibilidades, consciente de las dificultades en términos de la logística que enfrenta el país tras la devastación.

Los terremotos, uno de magnitud 7.2 y otro de 7.5 tan solo fueron separados por unos 39 segundos de diferencia. El 29 de junio, un tercer sismo de magnitud 4.6 sacudió la misma zona. La emergencia ha dejado más de 4,400 personas fallecidas y más de 16,700 heridos.

16 Fotos El último balance oficial de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio sitúa en 3,535 las personas fallecidas.

Un recuerdo

Rosario contó que la situación le recordó la experiencia de Puerto Rico luego del paso del huracán María en septiembre de 2017, apenas 10 meses antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

“Me identifico mucho con ellos. Nosotros fue el huracán María. Nos dejó destrozados y fuimos a Barranquilla a ver qué salía de la delegación, y nos crecimos”, relató Rosario.

PUBLICIDAD

De acuerdo al libro Puerto Rico en los Juegos de los 100 años del historiador Carlos Uriarte, la delegación puertorriqueña de 350 atletas conquistó 87 medallas -20 de oro, 29 de plata y 38 de bronce- en la ciudad colombiana.

Rosario opinó que Venezuela también encontrará esa fortaleza en medio de la adversidad.

“No tengo la menor duda de que también los venezolanos se van a crecer. Ante la adversidad, uno siempre se crece y el pueblo venezolano, en este momento, más que nunca necesita también alegría y que sus atletas puedan estar compitiendo en buena lid”, afirmó.

18 Fotos Personas siguen buscando familiares entre los escombros, mientras otras van perdiendo la esperanza de encontrarlos con vida.

Incluso, anticipó que la presencia venezolana podría convertirse en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

“Yo creo que va a ser el aplauso sonoro de esa ceremonia inaugural. Los dominicanos tendrán su aplauso, pero los venezolanos yo creo que van a tener una ovación de pie por la solidaridad que uno, como país hermano, tiene que expresar en ese momento”, concluyó.