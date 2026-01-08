La estadía de Trae Young en Atlanta ha terminado. Los Hawks acordaron ceder en canje al escolta anotador y polémico, quien se incorporará a los Wizards de Washington, dijo el miércoles por la noche una persona enterada de la situación.

A cambio, los Hawks recibirán un grupo que incluye al veterano CJ McCollum.

Corey Kispert también se dirige de Washington a Atlanta, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio no había recibido aún la aprobación requerida de la liga.

El reportero de la NBA Marc Stein fue el primero en revelar que las partes estaban cerca de un acuerdo, y ESPN fue el primer medio en informar que el acuerdo estaba en marcha.

Los Wizards dejaron fuera a McCollum y Kispert en su derrota en Filadelfia el miércoles por la noche. Young estuvo en el banco con ropa de calle durante la victoria de los Hawks sobre Nueva Orleans como visitante.

BREAKING: The Atlanta Hawks are trading four-time NBA All-Star Trae Young to the Washington Wizards for CJ McCollum and Corey Kispert, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WIf8rhrRFu — Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2026

Young es décimo en puntos, duodécimo en unidades por partido, primero en asistencias y líder en asistencias por partido desde que ingresó a la NBA como la quinta selección en el sorteo de novatos de 2018.

Es uno de los cinco jugadores que se ubican entre los 10 primeros tanto en puntos como en asistencias desde que ingresó a la liga; los otros son Nikola Jokic de Denver, Luka Doncic de los Lakers, James Harden de los Clippers Clippers y Devin Booker de Phoenix.

Jokic ha ganado un campeonato y es tres veces Jugador Más Valioso de la NBA. Doncic es considerado un candidato a ese premio, Harden es miembro del equipo del 75 aniversario, y Booker es dos veces medallista de oro olímpico.

Young no alcanza esos blasones aún. Ha sido elegido cuatro veces al Juego de Estrellas — dos de esas selecciones fueron por votación, y dos de ellas cuando el comisionado Adam Silver lo agregó al roster como reemplazo por lesión.

Pero los Hawks, al menos esta temporada, han sido mejores sin Young. Atlanta tenía un récord de 2-8 esta temporada cuando Young jugó; los Hawks están 16-13 sin él.

A lo largo de su carrera, los Hawks ganaron el 49% de sus encuentros cuando Young no estaba en la alineación, en comparación con el 45% cuando jugaba.