Nueva Orleáns. LeBron James anotó 30 puntos, Luka Doncic culminó su actuación de 30 puntos y 10 asistencias con un par de triples desequilibrados y de rescate mientras el reloj de tiro se agotaba, y los Lakers de Los Ángeles resistieron este martes por la noche 111-103 ante unos tambaleantes Pelicans de Nueva Orleáns.

Deandre Ayton sumó 18 puntos y 11 rebotes para los Lakers, quienes ganaron por cuarta vez en sus últimos cinco juegos, enviando a los Pelicans a su octava derrota consecutiva.

Trey Murphy anotó un récord personal de 41 puntos, Zion Williamson anotó 15 puntos y el novato Derik Queen tuvo diez puntos y 13 rebotes para Nueva Orleans, que llegó a liderar por hasta nueve puntos al final del tercer cuarto.

Ningún equipo lideró por más de siete hasta que los tiros libres de Karlo Matkovic dieron a Nueva Orleans una ventaja de 83-74 al final del tercer cuarto.

Los Lakers también terminaron con un 50.6% de efectividad en tiros (43 de 85). Los Pelicans lanzaron un 44% (40 de 91) y fallaron 30 de los 40 triples que intentaron.

Herb Jones, regresando de una lesión en el tobillo derecho que lo mantuvo fuera siete juegos, tuvo dificultades con su tiro, fallando ocho de nueve intentos. Los Pelicans fallaron cinco de sus 18 tiros libres, con Williamson fallando cuatro.

Brandon Williams anota un triple al final

Cooper Flagg anotó 20 puntos, Brandon Williams encestó el triple ganador con 33.9 segundos restantes, y los Mavericks de Dallas resistieron apenas para superar este martes 100-98 a los Kings de Sacramento.

Dallas cortó así una seguidilla de siete derrotas como visitante.

Anthony Davis sumó 19 puntos y 16 rebotes por los Mavericks, que estaban detrás 98-97 cuando Williams encestó su triple para tomar la delantera 100-98.

Los Kings tuvieron múltiples oportunidades para retomar la ventaja, pero Dennis Schroder, Russell Westbrook y DeMar DeRozan fallaron intentos de triple en los últimos segundos.

Sacramento, que perdió su sexto duelo consecutivo, fue liderado por DeRozan con 21 puntos. Zach LaVine anotó 20 y Maxime Reynaud agregó 14.

La última victoria de los Kings fue el 27 de diciembre contra Dallas. Con un récord de 8-29, Sacramento es el segundo peor equipo de la Conferencia Oeste.

Williams terminó con 18 unidades por Dallas, y Naji Marshall logró 15. Daniel Gafford consiguió 13 rebotes para los Mavericks, que han ganado dos duelos consecutivos tras una racha de cuatro derrotas. Vencieron a los Rockets el sábado, 110-104.

Cavaliers remontan y se imponen

Darius Garland anotó 14 de sus 29 puntos en el último cuarto, para impulsar una racha de 13 puntos que llevó este martes a los Cavaliers de Cleveland hacia una victoria de 120-116 sobre los Pacers de Indiana.

Los Cavs lograron su cuarta victoria en cinco duelos. En contraste, Indiana, campeón defensor de la Conferencia Este, perdió su decimotercer partido consecutivo, estableciendo un récord de franquicia en su era de la NBA.

Los Pacers ahora tienen el peor récord de la liga con 6-31 y están a una derrota de igualar la racha de 14 derrotas de los Wizards de Washington, la más larga de la liga de esta temporada.

Cleveland ni siquiera estaba a plena potencia durante este partido.

El entrenador Kenny Atkinson le dio un día libre al base estelar Donovan Mitchell, apenas unas horas después de que los dirigente del equipo pronosticaron que Max Strus se perderá al menos otro mes debido a una lesión en el pie izquierdo.

Atkinson dijo que el cronograma actualizado no se debía a que Strus hubiera sufrido un contratiempo. Cleveland también perdió al delantero Dean Wade en la primera mitad por una contusión en la rodilla izquierda.

Y aun así, los Cavs lograron borrar el déficit de nueve puntos con el que entraron al último cuarto. Evan Mobley anotó 20 puntos, mientras que Jarrett Allen y Sam Merrill consiguieron 19 cada uno. Merrill acertó seis de diez triples.

Pascal Siakam lideró a los Pacers con 22 puntos y Jay Huff igualó su récord de la temporada con 20 puntos, al acertar siete de diez en tiros de campo y cuatro de siete en triples. Andrew Nembhard totalizó 15 puntos y 11 asistencias.

Indiana jugó sin el pívot Isaiah Jackson, el alero Bennedict Mathurin, el delantero Obi Toppin ni el base estelar Tyrese Haliburton debido a lesiones.

Edwards anota 26 puntos

Anthony Edwards anotó 26 puntos y los Timberwolves de Minnesota vencieron este martes al Heat de Miami por segunda ocasión en cuatro días, esta vez por 122-94.

Edwards, quien estaba en duda en el informe de lesiones previo al partido debido a una lesión en un pie, conectó cinco triples, la mayor cantidad del equipo, y acertó cinco de seis tiros libres.

Minnesota ha ganado ahora tres duelos seguidos, incluyendo una victoria de 125-115 sobre Miami el sábado.

Jaden McDaniels sumó 19 puntos por los Wolves, mientras que el francés Rudy Gobert totalizó 13 puntos y 17 rebotes, y Julius Randle registró 15 unidades y 11 rebotes.

El máximo anotador de Miami, Norman Powell, terminó con 21 puntos. Tyler Herro anotó 17 en su regreso después de perderse los últimos 11 compromisos por una lesión en un dedo de un pie. Herro salió desde el banquillo apenas por cuarta vez en las últimas cuatro temporadas.

Lo único que frenó a Edwards este martes fue el problema de faltas. Cometió su segunda con poco menos de cuatro minutos para jugar en el primer cuarto. Se sentó el resto del periodo pero regresó al inicio del segundo, cuando los Wolves perdían por 29-27.