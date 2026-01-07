La Supercopa de España levanta el telón esta semana con la participación de cuatro de los clubes más emblemáticos del fútbol español y un escenario ya habitual en el calendario: Arabia Saudita.

El torneo comenzará el miércoles con la primera semifinal, en la que el Barcelona, vigente campeón, se medirá al Athletic Club en el Estadio Alinma, en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda. El partido será a las 3:00 p.m.

Mientras, mañana, jueves, a la misma hora, se disputará la segunda semifinal con un derbi madrileño de alto voltaje entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La final está programada para el domingo, también en Yeda.

El Barcelona llega a esta edición como defensor del título y como doble campeón de la temporada pasada, tras ganar tanto LaLiga como la Copa del Rey, condición que le aseguró automáticamente su boleto al certamen. El Real Madrid participa como subcampeón en ambas competiciones, mientras que el Atlético de Madrid y el Athletic Club completan el cuadro tras finalizar tercero y cuarto, respectivamente, en la liga.

La Supercopa, que durante décadas fue un torneo menor disputado a doble partido entre los campeones de liga y copa, adoptó desde 2020 el formato de “final a cuatro” y se trasladó a enero, además de mudarse fuera de España. El acuerdo con Arabia Saudita, vigente hasta 2029, convirtió la competición en un evento altamente lucrativo para la Real Federación Española de Fútbol.

Desde la implementación del nuevo formato, Barcelona y Real Madrid han estado presentes en todas las ediciones, mientras que Atlético y Athletic regresan por cuarta ocasión. El Athletic es, además, el único club fuera de los dos grandes del Clásico que ha ganado la Supercopa en este formato, logro que consiguió en 2021.

Con dos semifinales que reúnen rivalidades históricas, la Supercopa de España vuelve a colocarse en el centro de atención como un termómetro clave del fútbol español en la segunda mitad de la temporada.