Los Hawks temen un arranque sin Mouhamed Gueye tras cirugía por fractura en el pie

Atlanta. El ala-pívot de los Hawks de Atlanta Mouhamed Gueye podría perderse el inicio de la temporada 2026-27 tras someterse a una cirugía por una fractura en el pie izquierdo sufrida durante un entrenamiento.

Los Hawks informaron el miércoles que Gueye fue operado el martes, después de sufrir la lesión el 8 de julio.

Gueye, de 6′9″, promedió 4.4 puntos y 3.6 rebotes para Atlanta la temporada pasada. Disputó 77 partidos, incluidos ocho como titular, después de haber sido titular en 28 encuentros y promediar 6.0 puntos y 4.2 rebotes en la temporada 2024-25.

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Los Hawks indicaron que el estado de Gueye se actualizará en un plazo de tres a cuatro meses, un calendario que podría coincidir con el inicio de la próxima temporada.