Mientras que los Nets de Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving acaparan toda la atención en Nueva York, al otro lado del puente de Brooklyn, los Knicks juegan un baloncesto decente en el primer año del dirigente Tom Thibodeau.

El impacto del veterano técnico en el quinteto de la Gran Manaza ha devuelto sonrisas para una de las franquicias más sufridas en la última década, la cual no avanza a una postemporada desde 2012-13.

Hasta el martes, Nueva York acumulaba marca de 8-10, octavos en la Conferencia del Este, empatando con el Magic de Orlando. Pese a que los Knicks tienen marca de 3-7 en sus últimos 10 partidos, el quinteto está número uno en puntos permitidos por partido (103.6). La defensa es la marca del mentor Thibodeau, quien dirigió a los Bulls de Chicago (2010-15) y los devolvió a la final de la Conferencia del Este en el 2011 y luego estuvo al mando de los Timberwolves de Minnesota (2016-19), llevándolos a sus primeros playoffs en 14 años.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el entusiasmo de la sufrida fanaticada por el pequeño resurgir de los Knicks debe tomarse con cautela, ya que queda mucho por jugarse en la temporada.

“Han hecho un gran trabajo ahora, pero hay que ver si no se desinflan porque, en lo va de temporada han tenido sus altas y bajas”, expresó Tony Ruiz, exdirigente y comentarista del BSN.

“Recuerda que todo equipo que defiende siempre va a tener opción. Los Knicks lo han demostrado. Han sorprendido ante una liga de mucha ofensiva... ellos están ahí. Habían iniciado muy bien, pero las aguas volvieron a su nivel. Hay que ver si aguantan el empuje de Toronto que viene subiendo y Miami si de una vez por todas empieza a jugar porque parece que aún están en la ‘burbuja’. La defensa siempre lo va a mantener peleando la clasificación”.

La estrategia de Thibodeau y los Knicks es darle confianza a sus rivales a que tiren sin presión desde la línea de tres puntos. La idea ha rendido frutos ya que en el torneo, a nivel general, se atraviesa por un mal momento en disparos a larga distancia con un pobre promedio de 31 por ciento. El jueves pasado, vencieron a Golden State, que solo pudo atinar nueve bombazos en 38 intentos.

Fuera de la defensa, el delantero Julius Randle se ha convertido en la bujía del conjunto. El atleta acumula número de All-Star a liderar a los Knicks en puntos (22.7), rebotes (11.3) y asistencias (6.1). El escolta R.J. Barret, tercera selección del draft 2019, ha comenzado a florecer con 17.4 puntos y 7.1 rebotes por cotejo, mientas que alero Alec Burck funge como tercera voz ofensiva (16.7).

PUBLICIDAD

Al acercarse la fecha límite de cambios, queda por ver si la gerencia de los Knicks (Leon Rose como nuevo presidente) apuesta al fuego lento con el que cocina Thibodeau a su escuadra de jugadores jóvenes o aprovecha el buen juego de Randle y Barret para atraer buenos canjes.

Para Ruiz, los Knicks no deben desesperarse y sí apostar al crecimiento del grupo.

“Cuando llega ese deadline, muchos gerentes buscan el porvenir económico de sus equipos, y no tal vez el deportivo. Si no pueden firmar, prefieren cambiar y tirar por la borda el buen juego. La pregunta es, después de tantos años que los Knicks han reagrupado a esos chamacos con demasiado talento uniéndolos a un veterano como Randle, ¿qué van hacer?. No es momento de hacer cambios por más turnos del draft. Por eso es que después no salen del hoyo. No deben echar el trabajo de Thobideu con los jóvenes por la borda”, opinó. Ruiz.