Nueva York. Los Knicks de Nueva York ven una oportunidad y no son tímidos respecto a sus intenciones de aprovecharla.

“Los Knicks serán el primer preclasificado en el Este”, afirmó Carmelo Anthony.

De acuerdo, son los exjugadores quienes están hablando en grande. Los actuales Knicks no dicen mucho sobre las expectativas que hay sobre ellos para esta temporada, dejando eso a otros como Anthony, el miembro del Salón de la Fama que ahora es analista de estudio de NBC Sports.

Y tiene razón al airear su pronóstico. Por primera vez desde que Anthony fue el líder anotador de la NBA para un equipo que ganó 54 encuentros en la temporada 2012-13, los Knicks deberían ser el mejor equipo de la División Atlántica.

Con Jayson Tatum fuera por lesión y otros jugadores clave ausentes, los Celtics de Boston no se parecen en nada al equipo que ganó el título de la NBA hace apenas dos temporadas. Los 76ers de Filadelfia, demasiado dependientes de jugadores como Joel Embiid y Paul George, cuya salud en la campaña no puede darse por segura, son una elección demasiado arriesgada.

Los Raptors de Toronto están demasiado lejos, aunque mucho más cerca que los Nets de Brooklyn. Eso deja a los Knicks, con los All-Stars Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns en su quinteto titular y un reforzado banco, como los mejores de la división.

Han estado construyendo inteligentemente bajo la guía de Leon Rose y tuvieron su gran avance en mayo, cuando sorprendieron a los Celtics en las semifinales de la Conferencia Este. Tatum sufrió entonces una rotura del tendón de Aquiles derecho que lo mantendrá fuera de juego al menos parte de esta temporada.

Eso llevó a los Knicks a las finales del Este por primera vez desde el año 2000. Sucumbieron ante Indiana.

Despidieron a Tom Thibodeau después de esa serie y lo reemplazaron con Mike Brown, dos veces ganador del premio al Entrenador del Año de la NBA. También firmaron a Jordan Clarkson, el ganador del premio al Sexto Hombre de 2020-21.

Los Knicks han ganado al menos 50 juegos en cada una de las últimas dos temporadas, pero terminaron muy por detrás de Boston en el Atlántico ambas veces. Con Tatum lesionado y Jrue Holiday, Kristaps Porzingis y el dominicano Al Horford en otros equipos, la racha de cuatro años de los Celtics en la cima de la división probablemente terminará.

“No somos tan talentosos como éramos. Así que tenemos que tener una ventaja”, dijo Jaylen Brown, la otra gran estrella de los Celtics. “Tenemos que tener una mentalidad. Tenemos que jugar y llevar la pelea a los equipos un poco más de lo que lo hemos hecho en el pasado. Así que, no creo que tengamos otra opción”.

Los Knicks, cuyo título de división en esa temporada 2012-13 es su único en los últimos 30 años, están mejor posicionados para reemplazar a Boston en la cima.

“Estamos emocionados con lo que este equipo tiene y lo que este equipo puede ser”, expresó el alero Josh Hart.

Aquí hay un vistazo a cada equipo de la División Atlántica en el orden pronosticado en que concluirán:

Nueva York

Brown quiere que los Knicks jueguen más rápido de lo que lo hicieron bajo Thibodeau y creen más situaciones en las que Brunson no necesite tener el balón en sus manos tan a menudo, para que la ofensiva pueda ser menos predecible. También necesita decidir si Hart regresa a la alineación titular o si Nueva York se queda con el centro Mitchell Robinson y tiene a Towns jugando como ala-pívot. Cualquiera que sea su decisión, los Knicks tienen la experiencia y el poder de fuego para hacer que funcione.

Filadelfia

Con Embiid limitado a 19 juegos, George a 41 y Tyrese Maxey a 52 la temporada pasada, los 76ers pasaron de ser un equipo con altas expectativas a uno que tuvo un desastroso final de 24-58, cerca del fondo del Este. La buena noticia es que Filadelfia terminó obteniendo la tercera selección en el draft y eligió a VJ Edgecombe, quien podría ser un novato impactante y ayudarles a perseverar cada vez que surjan las lesiones.

Boston

Se desconoce si Tatum podría jugar en algún momento de esta temporada. Mientras tanto, los Celtics todavía tienen a Brown y Derrick White del equipo que ganó el campeonato de la NBA 2024, junto con Payton Pritchard (el mejor sexto hombre) para anclar una plantilla juvenil que el presidente de operaciones deportivas Brad Stevens y el entrenador Joe Mazzulla creen que puede mantener a los Celtics competitivos mientras Tatum se recupera. Así que una buena temporada todavía es posible en Boston, aunque no será fácil con lo mucho que han perdido los Celtics.

Toronto

Los Raptors finalmente tendrán a Brandon Ingram en la cancha esta temporada después de que no pudo jugar tras ser adquirido a Nueva Orleans la temporada pasada debido a un esguince en el tobillo izquierdo. Agregar al ex integrante del Juego de Estrellas a una alineación encabezada por Scottie Barnes debería ayudar a los Raptors a ser mucho mejores que su foja de 30-52 en 2024-25.

Brooklyn

Los Nets se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA con cinco selecciones de primera ronda en el draft, y se espera que sus cinco novatos (el 8 Egor Demin, el 19 Nolan Traore, el 21 Drake Powell, el 26 Ben Saraf y el 27 Danny Wolf) jueguen. Así que los Nets, que no tenían un solo jugador de 30 años o más cuando abrieron el campamento, deberían ser uno de los peores equipos de la liga, sin importar cuánto anoten Cam Thomas o Michael Porter Jr., el ex alero titular de los campeones Nuggets de Denver en 2023, adquirido en un canje.