Manchester, Inglaterra. Ricky Hatton, el excampeón mundial de boxeo, fue encontrado ahorcado en su casa, según reveló el tribunal forense el jueves.

Hatton fue descubierto por Paul Speak, su apoderado y amigo de toda la vida, en su casa en Hyde, Greater Manchester, el 14 de septiembre. Speak condujo hasta allí para llevar al excampeón mundial de dos divisiones al aeropuerto para un vuelo a Dubái, donde debía hacer un regreso al ring en diciembre. Hatton tenía 46 años.

Los detalles del momento en que Hatton fue encontrado inconsciente trascendieron durante una audiencia en el Tribunal Forense de Stockport, ya que la investigación sobre su muerte se abrió brevemente y se aplazó hasta el 20 de marzo.

“La causa provisional de la muerte se da como ahorcamiento”, dijo Alison Mutch, forense principal de Manchester South.

El tribunal fue informado de que Hatton fue visto por última vez por su familia el 12 de septiembre y parecía “bien”.

Sin embargo, no asistió a un evento al que se esperaba que fuera al día siguiente. Speak fue a su casa en la mañana del 14 de septiembre, donde fue encontrado inconsciente, dijo la oficial de policía forense Alison Catlow.

Los fanáticos llenaron las calles de Manchester para el cortejo fúnebre de Hatton la semana pasada. Estrellas del deporte como Tyson Fury, Amir Khan y Wayne Rooney, así como Liam Gallagher, vocalista de la banda de rock Oasis, estuvieron entre los dolientes que asistieron al servicio en la catedral de la ciudad.

La noticia de su muerte llegó dos meses después del anuncio sorpresa de que regresaría al boxeo en diciembre en una pelea profesional contra Eisa Al Dah en Dubái.

No había peleado desde que perdió por tercera vez en su carrera, contra Vyacheslav Senchenko en 2012.

En el apogeo de su carrera, ganó títulos mundiales en peso superligero y welter y compartió el ring con los mejores boxeadores de su generación, incluidos Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

Hatton fue franco sobre sus dificultades con la salud mental.

En un comunicado tras su muerte, la familia de Hatton dijo que él estaba “en un buen lugar” y “emocionado por el futuro”.

Si usted se encuentra con alguien en crisis, ya sea familiar, conocido o desconocido, no deje sola a la persona, no ignore la situación; tome sus planteamientos en serio y llame a la Línea PAS.

La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, responde a personas de comportamiento suicida, seguidos de otros problemas de salud mental como la depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Para acceso rápido, llame al teléfono 9-8-8 o al 1-800-981-0023. La comunidad sorda, tiene accesible el servicio de vídeo llamada marcando el (787) 615-4112.

Además, quienes lo prefieran, también hay un chat en líneapas.assmca.pr.gov.