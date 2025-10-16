Seattle. Cansados en Toronto, loz Blue Jays lucieron fortalecidos en Seattle.

Vladimir Guerrero Jr. y George Springer despertaron la ofensiva de los Blue Jays de Toronto, que sumaron cinco jonrones para recuperarse de un déficit temprano y aplastaron el miércoles 13-4 a los Mariners de Seattle, con lo cual se acercaron a 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El jonrón de dos carreras del dominicano Julio Rodríguez en la primera entrada contra Shane Bieber puso a Seattle adelante y generó especulaciones de una posible barrida en la serie a un máximo de cinco juegos por parte de un equipo que jamás ha avanzado al Clásico de Otoño.

El venezolano Andrés Giménez encendió la remontada con un cuadrangular de dos vueltas que empató el duelo en una tercera entrada de cinco anotaciones contra George Kirby.

Springer, Guerrero, el mexicano Alejandro Kirk y Addison Barger aportaron sendos vuelacercas. Los Blue Jays totalizaron 2,004 pies con sus jonrones, entre 18 hits.

Guerrero sumó cuatro imparables y se quedó a un triple del ciclo, después de irse de 7-0 en los dos primeros compromisos de la serie —derrotas de los Blue Jays en casa.

“Nadie esperaba que ganáramos la división, nadie esperaba que estuviéramos aquí, y creo que los muchachos se lo toman a pecho” , dijo el manager de los Blue Jays, John Schneider . “Lo dije cuando salimos de Toronto: Espero que encontremos algo de poder en el aire aquí. Tal vez lo hicimos”.

Vladimir Guerrero Jr. had himself a night at the plate 👏



He finished Game 3 a triple shy of the cycle! #ALCS

En el formato 2-3-2, los equipos que perdieron los dos primeros juegos en casa y ganaron el tercero como visitantes han capturado la serie tres de 11 veces.

Una multitud de 46,471 personas en el T-Mobile Park para el primer juego de la Serie de Campeonato en casa de Seattle desde 2001 vio a los equipos combinarse para igualar el récord de postemporada de ocho jonrones, establecido por los Cubs de Chicago y por San Luis en el tercer duelo de la serie divisional de la Liga Nacional de 2015.

La marca fue igualada por los Dodgers de Los Ángeles y Houston en el segundo juego de la Serie Mundial de 2017.

Giménez no había conectado un jonrón desde el 27 de agosto antes de su batazo contra una recta de Kirby.

“Un swing realmente grande para ponernos en marcha”, dijo Schneider.

Kirby permitió ocho carreras y ocho hits, además de obsequiar dos bases por bolas, para cargar con la derrota. Los ocho imparables llegaron durante los primeros tres lanzamientos del turno al bate .

“En las primeras entradas pensé que estaba dinámico”, dijo el manager de los Mariners, Dan Wilson. “Este es un equipo que te va a hacer daño si cometes errores en el plato. Parece que hubo un par de ellos a los que pudieron llegar”.

El lanzamiento descontrolado de Kirby que impulsó una carrera puso a Toronto adelante 3-2 y Daulton Varsho siguió con un doble de dos carreras.

Springer conectó un jonrón en la cuarta, alcanzando al boricua Bernie Williams en el cuarto lugar de la lista, con su 22º jonrón de postemporada. Guerrero conectó su cuarto de la postemporada para una ventaja de 7-2 en el primer lanzamiento de la quinta.

George Springer is now tied for 4th all-time on the #Postseason home run leaderboard!

Kirk añadió un jonrón de tres carreras en la sexta y está bateando para .413 (de 46-19) con ocho impulsadas en 14 juegos en el T-Mobile Park.

Bieber, quien se llevó la victoria, lanzó sin permitir carreras después de la primera y terminó aceptando cuatro hits en seis entradas, la salida más larga de un abridor de los Blue Jays en siete juegos de postemporada.

“Obviamente no comenzó de la manera que hubiera querido, pero así es él prácticamente”, dijo Springer. “Puede recuperarse de cualquier cosa”.

Después de que los Blue Jays ampliaron su ventaja a 12 -2, el cubano-mexicano Randy Arozarena conectó en la octava contra Yariel Rodríguez para su primer jonrón desde el 9 de septiembre. Cal Raleigh, quien lideró las mayores con 60 jonrones durante la temporada regular, siguió tres lanzamientos después con su tercer cuadrangular de la postemporada .

Por los Blue Jays, el dominicano Guerrero de 4-4 con tres anotadas y una empujada. Los venezolanos Anthony Santander de 2-0 con una anotada, Giménez de 5-3 con dos anotadas y dos impulsadas. El mexicano Kirk de 4-2 con dos anotadas y tres producidas.

Por los Mariners, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 3-1 con dos anotadas y ua remolcada. Los dominicanos Rodríguez de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, Jorge Polanco de 3-1, Víctor Robles de 4-0. Los venezolanos Leo Rivas de 1-0, Eugenio Suárez de 4-1.