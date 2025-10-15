Edwin “Sugar” Díaz visita a los estudiantes de la Carlos Beltrán Baseball Academy
El relevista de los Mets de Nueva York ofreció a los alumnos consejos sobre la disciplina y enfoque que se debe tener en el béisbol.
El cerrador boricua de los Mets de Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz, compartió el martes con estudiantes y prospectos del programa académico-deportivo de la Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA) en Florida, Puerto Rico.
Díaz estuvo acompañado por Carlos Beltrán, exjugador de Grandes Ligas y actual director ejecutivo de la institución, quien encabezó la jornada de intercambio y aprendizaje con los jóvenes atletas.
Durante la actividad, los alumnos tuvieron la oportunidad de interactuar con el relevista naguabeño, conocer detalles de su trayectoria profesional y recibir consejos sobre disciplina, enfoque y desarrollo dentro del deporte.
“Nuestra misión siempre ha sido formar atletas completos, dentro y fuera del terreno. Contar con figuras como Edwin, que inspiran con su ejemplo, es parte de lo que enriquece nuestro programa”, explicó Carlos Beltrán.
La visita de Díaz coincidió con un momento especial para la institución, que fue recientemente reconocida por la Middle States Association of Colleges and Schools (MSA-CESS) con una distinción a su programa de Deportes.
La CBBA se distingue como la única escuela en Puerto Rico con dos acreditaciones MSA-CESS, una certificación que reafirma la calidad de su modelo educativo y su compromiso con el desarrollo integral de los jóvenes atletas.
El prestigioso reconocimiento avala instituciones que demuestran excelencia en sus programas deportivos y educativos, alineados con los cuatro pilares del alto rendimiento: técnico, táctico, físico y mental. En el caso de la CBBA, la MSA-CESS destacó la implementación de prácticas que promueven el bienestar físico y emocional de sus estudiantes, así como el impacto positivo de sus programas extracurriculares.