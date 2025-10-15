El cerrador boricua de los Mets de Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz, compartió el martes con estudiantes y prospectos del programa académico-deportivo de la Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA) en Florida, Puerto Rico.

Díaz estuvo acompañado por Carlos Beltrán, exjugador de Grandes Ligas y actual director ejecutivo de la institución, quien encabezó la jornada de intercambio y aprendizaje con los jóvenes atletas.

Durante la actividad, los alumnos tuvieron la oportunidad de interactuar con el relevista naguabeño, conocer detalles de su trayectoria profesional y recibir consejos sobre disciplina, enfoque y desarrollo dentro del deporte.

“Nuestra misión siempre ha sido formar atletas completos, dentro y fuera del terreno. Contar con figuras como Edwin, que inspiran con su ejemplo, es parte de lo que enriquece nuestro programa”, explicó Carlos Beltrán.

Carlos Beltrán recibió a Edwin Díaz en su academia en el municipio de Florida. ( Suministrada )

La visita de Díaz coincidió con un momento especial para la institución, que fue recientemente reconocida por la Middle States Association of Colleges and Schools (MSA-CESS) con una distinción a su programa de Deportes.

La CBBA se distingue como la única escuela en Puerto Rico con dos acreditaciones MSA-CESS, una certificación que reafirma la calidad de su modelo educativo y su compromiso con el desarrollo integral de los jóvenes atletas.

El prestigioso reconocimiento avala instituciones que demuestran excelencia en sus programas deportivos y educativos, alineados con los cuatro pilares del alto rendimiento: técnico, táctico, físico y mental. En el caso de la CBBA, la MSA-CESS destacó la implementación de prácticas que promueven el bienestar físico y emocional de sus estudiantes, así como el impacto positivo de sus programas extracurriculares.