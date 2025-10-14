Ramón Vázquez, coach de banca de los Red Sox de Boston y dirigente de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, podría convertirse en el próximo puertorriqueño en asumir la dirección de un equipo en las Grandes Ligas.

Y es que los Twins de Minnesota solicitaron a los Red Sox autorización para entrevistar al boricua para el puesto de dirigente en su organización de cara a la temporada 2026, reportó el periodista Jon Heyman, del diario New York Posts.

Sources: Twins are seeking permission to interview Red Sox bench coach Ramon Vazquez for their manager opening — Jon Heyman (@JonHeyman) October 14, 2025

Vázquez es el primer candidato que se conoce para ocupar la vacante que dejó Rocco Baldelli después de siete campañas en las que ganó tres títulos de la División Central de la Liga Americana en Minnesota.

El cayeyano, por su parte, ha sido la mano derecha de Alex Cora en Boston desde que fue ascendido como coach de banca en 2023. Antes de eso, fue coach de analítica y de primera base cuando comenzó a trabajar con la organización en 2018.

De ser contratado por los Twins, Vázquez se convertiría en el sexto puertorriqueño en ser dirigente en propiedad de una novena en las Mayores. Los primeros cinco fueron Edwin Rodríguez, Alex Cora, Dave Martínez, Charlie Montoyo y Josué “Joe” Espada.

Minnesota tuvo este año una temporada marcada por el desmantelamiento de su roster antes de la fecha límite de cambios, tras la salida de figuras como el campocorto santaisabelino Carlos Correa y el cerrador dominicano Jhoan Durán. Los Twins terminaron con marca de 70-92, ocupando el cuarto lugar en la División Central de la Liga Nacional.