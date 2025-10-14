La boxeadora boricua Amanda Serrano oficialmente hará su regreso al ring y a un escenario en Puerto Rico en el año nuevo.

Así lo ha anunciado hoy su promotora Most Valuable Promotions al dar a conocer que Serrano regresará al ring el 3 de enero de 2026 en el Coliseo Roberto Clemente para enfrentar a la mexicana Erika Cruz Hernández.

Serrano defenderá sus títulos pluma de la AMB y la OMB en una pelea pactada a 10 asaltos de tres minutos, que será transmitido por DAZN.

Serrano y Cruz se midieron en febrero de 2023 en el Madison Square Garden, donde la puertorriqueña se impuso por decisión unánime y se convirtió en campeona indiscutible de su división.

“Cuando me lesioné en marzo pasado, prometí que volvería a pelear en Puerto Rico, y ahora finalmente ha llegado el momento”, expresó Serrano recordando el abortado combate que debió celebrar en el Coliseo de Puerto Rico ante la alemana Nina Meinke y del cual se tuvo que retirar minutos antes por una alegada orden médica relacionada a un producto que le cayó en el ojo y afectó su vista.

De hecho, el deseo de Serrano y su grupo de trabajo era realizar el combate en el Coliseo de Puerto Rico. Pero MVP ha anunciado ahora que será en el Clemente.

La última presentación de la carolinense en la isla fue en marzo de 2021.

La preventa de boletos iniciará el 6 de noviembre en prticket.com.