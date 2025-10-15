Por primera vez en al menos 37 años, ningún pelotero puertorriqueño aparece entre los nominados a los Premios Guante de Oro de las Grandes Ligas, anunciados este miércoles por Rawlings.

El hecho marca un cambio histórico en la destacada tradición defensiva de Puerto Rico en las Mayores. Durante más de tres décadas, al menos un jugador boricua figuró entre los ganadores de estos galardones, hasta que la racha se quebró en 2022. En aquel año no se consideró al estelar antesalista Nolan Arenado como boricua, pese a ser descendiente de puertorriqueños. Arenado, sin embargo, ha expresado su intención de representar a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol lo que podría alterar la historia nuevamente.

PUBLICIDAD

Seth Lugo fue ganador del Guante de Oro el año pasado. ( Charlie Riedel )

Los finalistas del 2025 incluyen a tres jugadores por posición en cada liga, además de la categoría de utility, instaurada en 2022. Los Cubs de Chicago y los Blue Jays de Toronto encabezaron la lista con seis nominaciones cada uno.

Entre los más destacados figuran Andrés Giménez (Blue Jays), quien busca su cuarto Guante de Oro consecutivo en segunda base; Steven Kwan (Guardians), que aspira a su cuarto premio al hilo en el jardín izquierdo; y Ke’Bryan Hayes (Reds), con una sólida candidatura en la antesala de la Liga Nacional.

Los ganadores serán anunciados el domingo 2 de noviembre durante una transmisión especial por ESPN.

La ausencia boricua contrasta con una historia que incluye a leyendas como Roberto Clemente, Roberto Alomar, Iván Rodríguez, Carlos Beltrán y Yadier Molina, todos símbolos de excelencia defensiva.

A continuación, la lista completa de nominados:

Liga Americana

Lanzador: Jacob deGrom (Rangers), Max Fried (Yankees), Luis Severino (Athletics)

Receptor: Dillon Dingler (Tigers), Alejandro Kirk (Blue Jays), Carlos Narváez (Red Sox)

Primera base: Ty France (Twins/Blue Jays), Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays), Carlos Santana (Guardians)

Segunda base: Andrés Giménez (Blue Jays), Luis Rengifo (Angels), Marcus Semien (Rangers)

Tercera base: Ernie Clement (Blue Jays), Maikel García (Royals), José Ramírez (Guardians)

Campocorto: Corey Seager (Rangers), Taylor Walls (Rays), Bobby Witt Jr. (Royals)

Jardín izquierdo: Steven Kwan (Guardians), Wyatt Langford (Rangers), Tyler Soderstrom (Athletics)

Jardín central: Kyle Isbel (Royals), Ceddanne Rafaela (Red Sox), Julio Rodríguez (Mariners)

Jardín derecho: Wilyer Abreu (Red Sox), Adolis García (Rangers), Cam Smith (Astros)

Utility: Ernie Clement (Blue Jays), Mauricio Dubón (Astros), Daniel Schneemann (Guardians)

PUBLICIDAD

Liga Nacional

Lanzador: Matthew Boyd (Cubs), David Peterson (Mets), Logan Webb (Giants)

Receptor: Patrick Bailey (Giants), Carson Kelly (Cubs), Luis Torrens (Mets)

Primera base: Bryce Harper (Phillies), Matt Olson (Braves), Spencer Steer (Reds)

Segunda base: Xavier Edwards (Marlins), Nico Hoerner (Cubs), Brice Turang (Brewers)

Tercera base: Ke’Bryan Hayes (Pirates/Reds), Ryan McMahon (Rockies/Yankees), Matt Shaw (Cubs)

Campocorto: Nick Allen (Braves), Mookie Betts (Dodgers), Masyn Winn (Cardinals)

Jardín izquierdo: Ian Happ (Cubs), Tommy Pham (Pirates), Kyle Stowers (Marlins)

Jardín central: Pete Crow-Armstrong (Cubs), Victor Scott II (Cardinals), Jacob Young (Nationals)

Jardín derecho: Corbin Carroll (D-backs), Sal Frelick (Brewers), Fernando Tatis Jr. (Padres)

Utility: Miguel Rojas (Dodgers), Javier Sanoja (Marlins), Jared Triolo (Pirates)