Nueva York. El precio de una oferta calificada para los agentes libres de las Grandes Ligas este año aumentó 4.6%, de $21.05 millones a $22,025,000.

La cifra se determina por el promedio de los 125 contratos más altos de las Grandes Ligas este año. El monto bajó 100,000 dólares a 17.8 millones en 2019, subió a 18.9 millones en 2020, cayó 500,000 dólares en 2021 y ascendió a 19.65 millones en 2022 y 20,325,000 dólares en 2023.

Las ofertas calificadas comenzaron después de la temporada 2012, y sólo 14 de 144 han sido aceptadas.

Un agente libre puede recibir una oferta calificada sólo si ha estado con el mismo equipo de manera continua desde el día inaugural de la campaña y nunca antes ha recibido una propuesta de esta índole.

Entre los principales jugadores que pueden convertirse en agentes libres después de la Serie Mundial y son elegibles para recibir ofertas calificadas se encuentran el campocorto de Toronto Bo Bichette, el jardinero de los Yankees de Nueva York Trent Grisham, el lanzador derecho de San Diego Michael King, el bateador designado de Filadelfia Kyle Schwarber y el zurdo del mismo equipo Ranger Suárez, así como el lanzador derecho de San Diego Robert Suárez, y el jardinero de los Cubs de Chicago Kyle Tucker.

Los posibles agentes libres no elegibles para ofertas calificadas incluyen al primera base de los Mets de Nueva York Pete Alonso, el jardinero de los Yankees Cody Bellinger, el tercera base de Boston Alex Bregman, el lanzador de Cincinnati Nick Martínez y el receptor de los Filis J.T. Realmuto.

Una oferta calificada puede hacerse hasta el quinto día después de la Serie Mundial, y un jugador tiene un plazo de una semana para aceptarla.

Si un equipo hace una oferta calificada a un jugador que firma un contrato de Grandes Ligas con otro club antes del draft amateur, su antiguo equipo recibiría una selección de draft como compensación al final de la primera ronda o al final de la ronda B de equilibrio competitivo. La ubicación depende del monto del nuevo contrato y del estado de reparto de ingresos e impuesto de lujo del equipo que pierde al pelotero.

Las ofertas calificadas comenzaron en 13.3 millones.

Los jugadores que aceptaron son el receptor de Baltimore Matt Wieters; el jardinero de Houston Colby Rasmus y el zurdo de los Dodgers Brett Anderson (15.8 millones para 2016); el segunda base de los Mets Neil Walker y el lanzador derecho de Filadelfia Jeremy Hellickson (17.2 millones para 2017); el zurdo de los Dodgers Hyun Jin Ryu (17.9 millones para 2019; el primera base cubano de los Medias Blancas de Chicago José Abreu y el lanzador derecho de Minnesota Jake Odorizzi (17.8 millones para 2020); el lanzador derecho de San Francisco Kevin Gausman y el pitcher derecho de los Mets Marcus Stroman (18.9 millones para 2021); el primera base de los Gigantes Brandon Belt (18.4 millones para 2022); el zurdo venezolano de Texas Martín Pérez y el jardinero de los Gigantes Joc Pederson (19.65 millones para 2023), así como Martínez (21.05 millones para 2025).