La puertorriqueña Adriana Díaz ha ganado en la tarde de hoy miércoles y por sexta ocasión en su carrera el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa

Lo ha hecho venciendo en la final a la brasileña Bruna Takahashi por final 4-0. Los sets fueron 11-7, 11-8, 15-13 y 11-4. En todo el torneo no perdió ni un set.

Díaz había avanzado a la final del este miércoles a la final al derrotar categóricamente 4-0 a la estadounidense Lily Zhang en la ronda semifinal.

Díaz se impuso sobre Zhang con parciales de 11-8, 11-8, 11-9 y 11-5, mostrando dominio de principio a fin.

La boricua, que recibió un pase directo en la ronda de 64, había superado previamente a la guatemalteca Mabelyn Enríquez (4-0), a la mexicana Arantxa Cossio (4-0) y a la chilena Zhyingh Zeng.

Díaz, de 24 años, ha sido campeona panamericana en dos ocasiones en los Juegos Panamericanos (2019, 2023) y ahora en seis ediciones del Campeonato Panamericano (2017, 2018, 2019, 2022, 2024 y 2025).