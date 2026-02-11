Dillon Brooks anotó 23 puntos, Devin Booker sumó 19 y los Suns de Phoenix vencieron el martes 120-111 a los Mavericks de Dallas, quienes sufrieron su octava derrota en fila.

Naji Marshall consiguió 31 puntos y Cooper Flagg terminó con 27 por Dallas, que no ha ganado desde el 22 de enero, cuando venció a Golden State en casa.

Phoenix ostentó la ventaja durante casi todo el encuentro. Tomó una delantera de 2-1 con un tiro en suspensión de Booker cuando quedaban 10:01 minutos en el primer cuarto y nunca volvió a estar en desventaja.

PUBLICIDAD

Los Suns llegaron a colocarse arriba hasta por 31 puntos en su camino a una victoria aplastante.

Pacers rompen racha de cuatro derrotas

Pascal Siakam anotó 30 puntos, Andrew Nembhard sumó 24 unidades y 10 asistencias, y los Pacers de Indiana rompieron una racha de cuatro derrotas al imponerse el martes 137-134 sobre los Knicks de Nueva York en tiempo extra.

Los Pacers anotaron los primeros nueve puntos del alargue y se sobrepusieron a un furioso intento de remontada de los Knicks en los últimos 24.3 segundos.

Ocho jugadores de Indiana anotaron cifras de dos dígitos. La banca de los Pacers superó a la de Nueva York por 43-18.

Jalen Brunson totalizó 40 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes para Nueva York, que perdió apenas su segundo encuentro de los últimos 11 en general. Los Knicks cayeron por séptima vez en 28 duelos en casa.

Josh Hart logró 15 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para su segundo triple-doble de la temporada con los Knicks. El dominicano Karl-Anthony Towns anotó 22 puntos y atrapó 14 rebotes antes de salir por acumulación de faltas con 2:14 restantes en el tiempo extra.

26 puntos de Durant

Kevin Durant anotó 26 puntos y Alperen Sengun agregó 22 para ayudar el martes a que los Rockets de Houston vencieran 102-95 a los Clippers de Los Ángeles.

Houston ganaba por seis puntos al inicio del último período y anotó los primeros siete de ese cuarto para extender su ventaja a 85-72 con 10 minutos y medio estantes. Kawhi Leonard convirtió dos tiros libres, pero los Rockets anotaron los siguientes cuatro puntos para ampliar la ventaja.

PUBLICIDAD

Los Rockets estaban arriba por 12 más tarde en el periodo cuando Durant robó el balón a Brook López. Reed Sheppard hizo un triple a punto de perder el equilibrio para poner el marcador en 92-77 con aproximadamente seis minutos y medio por jugar.

Houston se mantenía arriba por 15 unidades aproximadamente un minuto después, cuando el entrenador de Los Angeles, Tyronn Lue, vació su banca.

Leonard lideró a los Clippers con 24 puntos después de anotar 41 durante una victoria aplastante en diciembre, en el encuentro anterior entre estos equipos. Los Ángeles atinó 20 triples en esa victoria por 128-108, pero sólo acertó ocho de 30 desde larga distancia el martes.

Jabari Smith Jr. sumó 13 puntos y 11 rebotes, y Amen Thompson agregó 16 tantos por los Rockets en su regreso después de perderse la victoria del sábado sobre Oklahoma City debido a una enfermedad.